أول تعليق من ساديو ماني بعد التتويج بكأس الأمم الأفريقية

موعد مباراة إنتر ميلان و آرسنال في دوري أبطال أوروبا والقناة الناقلة

مبابي يكشف ما فعله مع أشرف حكيمي بعد خسارة لقب أمم أفريقيا 2025

كتب – محمد عبد السلام:

نشر ساديو ماني، نجم منتخب السنغال ولاعب النصر السعودي، صورا عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، احتفالا بتتويج منتخب بلاده بكأس الأمم الأفريقية.

وشارك ماني متابعيه صورا ظهر خلالها وهو يرفع كأس البطولة عقب تتويج منتخب السنغال باللقب القاري.

وعلق ماني على الصور قائلا: "شكرا للجميع، والحمد لله".

وتوج منتخب السنغال بكأس الأمم الأفريقية للمرة الثانية في تاريخه، بعدما حقق الفوز على منتخب المغرب بهدف دون رد، في المباراة النهائية بكأس الأمم الأفريقية.