إعلان

أول تعليق من ساديو ماني بعد التتويج بكأس الأمم الأفريقية

كتب : مصراوي

12:10 ص 20/01/2026
كتب – محمد عبد السلام:

نشر ساديو ماني، نجم منتخب السنغال ولاعب النصر السعودي، صورا عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، احتفالا بتتويج منتخب بلاده بكأس الأمم الأفريقية.

وشارك ماني متابعيه صورا ظهر خلالها وهو يرفع كأس البطولة عقب تتويج منتخب السنغال باللقب القاري.

وعلق ماني على الصور قائلا: "شكرا للجميع، والحمد لله".

وتوج منتخب السنغال بكأس الأمم الأفريقية للمرة الثانية في تاريخه، بعدما حقق الفوز على منتخب المغرب بهدف دون رد، في المباراة النهائية بكأس الأمم الأفريقية.

ساديو ماني كأس الأمم الأفريقية منتخب السنغال منتخب المغرب

