لوفتهانزا الألمانية تُعلق رحلاتها إلى طهران حتى أواخر مارس

كتب : مصراوي

03:32 ص 20/01/2026

شركة لوفتهانزا الألمانية للطيران

وكالات

علّقت لوفتهانزا الألمانية رحلاتها من طهران وإليها حتى 29 مارس المقبل ضمنا، بحسب ما أفادت متحدثة باسم المجموعة وكالة فرانس برس.

وأوضحت المتحدثة، أن الخطوط الجوية النمسوية "أوستريان إيرلاينز" التابعة للمجموعة، ستعلّق رحلاتها الى العاصمة الإيرانية حتى 16 فبراير.

كانت المجموعة الألمانية أعلنت الأسبوع الماضي، أنها ستتجنب الأجواء الإيرانية والعراقية، على خلفية الاحتجاجات التي اندلعت في الجمهورية الإسلامية وتلويح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالتدخل عسكريا.

وأكدت المتحدثة، أن طائرات لوفتهانزا ستواصل تجنب الأجواء الإيرانية، على أن تعاود استخدام المجال الجوي العراقي اعتبارا من اليوم الثلاثاء 20 يناير.

وبدأت الاحتجاجات في 28 ديسمبر على خلفية تدهور الأوضاع المعيشية، وتحوّلت الى حراك يرفع شعارات سياسية مناهضة لسلطات الجمهورية الإسلامية القائمة منذ 1979.

وتراجع زخم الاحتجاجات عقب حملة قمع ترافقت مع حجب الانترنت اعتبارا من 8 يناير.

وتقول منظمات حقوقية، إن القمع أسفر عن مقتل الآلاف من المتظاهرين في إيران، وفقا للغد.

