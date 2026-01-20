إعلان

القومي للاتصالات: لا أعطال في الإنترنت.. والشكاوى على السوشيال غير دقيقة

كتب- حسن مرسي:

12:03 ص 20/01/2026

الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات

أكد المهندس محمد إبراهيم، المتحدث باسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أنه لا صحة على الإطلاق لما تم تداوله عن حدوث أعطال واسعة في خدمة الإنترنت يوم الأحد الماضي، وأضاف أن الجهاز رصد بعض الشكاوى على مواقع التواصل الاجتماعي، لكنها لا تعكس واقعًا حقيقيًا لانقطاع عام أو عطل كبير.

تابع إبراهيم خلال مداخلة هاتفية مع قناة "إكسترا نيوز" مساء الاثنين أن الجهاز يرصد أي تغيير أو حدث في الشبكات بدقة عالية، مؤكدًا أنه يصدر بيانات رسمية فورية في حال وجود أي خلل، حتى لو كان بسيطًا، مشيرًا إلى أن الجهاز يقدم تعويضات مناسبة للمشتركين في الحالات التي تستدعي ذلك.

وأشار إلى أن بعض المناطق قد تشهد زيادة مؤقتة في الأحمال خلال أوقات معينة، مما قد يؤثر على جودة الخدمة بشكل محدود، مشددًا على أن الجهاز يوفر تجهيزات فنية كافية للتعامل مع هذه الزيادات بكفاءة،.

وأكد المتحدث باسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إلى أن متوسط سرعة الإنترنت في مصر وصل إلى 90 ميجا، مما جعلها تحتل المركز الأول على مستوى قارة إفريقيا، ويعكس حجم التطور الكبير في الشبكات الأرضية والمحمول.

