يشدد الدكتور محمد إيمانشابيف، أخصائي الأورام، على أهمية الانتباه للأعراض غير المعتادة التي تكون علامات مبكرة للسرطان، مؤكدا أن الفحص الطبي المبكر يمكن أن ينقذ حياة المرضى.

السعال المستمر يشير إلى سرطان الرئة

وفقا للدكتور إيمانشابيف، إن السعال الحاد المتقطع، سواء كان جافا أو مصحوبا بالبلغم، والذي يزداد سوءا في الليل، مؤشرا أوليا على سرطان الرئة، وغالبا ما يُخطيء الناس في تفسيره على أنه مجرد التهاب في الجهاز التنفسي، وفقا لموقع "lenta".

تغييرات في حركة الأمعاء وعلامات سرطان القولون والمستقيم

ينصح الطبيب بمراجعة الفحص الطبي للقولون عند ملاحظة الإمساك المتناوب مع الإسهال أو شعور بعدم اكتمال التبرز، تشير هذه الأعراض إلى ورم في القولون.

كما أن وجود دم في البراز أو من الشرج يستدعي الانتباه، إذ يمكن أن يكون علامة على سرطان المستقيم أو مشكلات أخرى مثل البواسير.

علامات مبكرة على سرطان الثدي

تشمل الأعراض التي تتطلب الفحص الطبي العاجل كتل أو تغيرات في الثديين، انكماش الثدي أو إفرازات من الحلمة، أو ظهور قشور تشبه قشر الليمون على الجلد.

مشكلات التبول والسرطان

أي صعوبة في التبول، ألم في مجرى البول، أو وجود دم في البول تكون ناجمة عن التهابات في المثانة أو البروستاتا، لكنها أحيانا تشير إلى سرطان المثانة أو البروستاتا، ما يستدعي استشارة طبية عاجلة.

أهمية الكشف المبكر

يوصي الطبيب إذا استمر أي عرض غير معتاد لأكثر من أسبوعين، يجب الذهاب للطبيب المختص فورا، مؤكدا أن الكشف المبكر عن السرطان يعزز فرص العلاج الناجح ويحد من المضاعفات الصحية.

