"قمر" 18 صورة جديدة لزوجة محمد عواد والجمهور يعلق

كتب : مصراوي

02:10 ص 20/01/2026
القاهرة – مصراوي

نشرت الإعلامية حنين خالد، زوجة محمد عواد حارس مرمى نادي الزمالك، عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مجموعة جديدة من الصور.

وشاركت حنين متابعيها عبر حسابها بمجموعة من الصور بإطلالة أنيقة، لاقت تفاعل واسع من المتابعين الذين أشادوا بجمال وأناقة إطلالتها.

وتفاعل عدد كبير من الجمهور مع الصور، وجاء من بين أبرز التعليقات: "قمر".

ويذكر أن حنين خالد تزوجت من محمد عواد عام 2017، وكانت حنين خالد تعمل من قبل في مجال الإعلام قبل انتقالها إلى راديو الزمالك.

ومن المقرر أن يواجه نادي الزمالك نظيره المصري البورسعيدي، يوم الأحد 25 يناير، ضمن مواجهات الجولة الثالثة في الكونفدرالية الأفريقية.

زوجة محمد عواد محمد عواد الزمالك حنين خالد

