بعد هروب عناصر من داعش.. وحدات من الجيش السوري تدخل مدينة الشدادي

كتب : مصراوي

04:06 ص 20/01/2026

الجيش السوري

وكالات

قالت وزارة الداخلية السورية، إنه على إثر حادثة الهروب التي شهدها سجن الشدادي في ريف محافظة الحسكة، والتي أسفرت عن فرار نحو 120 عنصر من تنظيم داعش الإرهابي حسب إفادة أحد المصادر، كانوا محتجزين داخل السجن الخاضع لسيطرة تنظيم قسد، دخلت وحدات من الجيش العربي السوري إلى مدينة الشدادي، برفقة وحدات المهام الخاصة التابعة لوزارة الداخلية.

وأوضح بيان الداخلية السورية، أنه باشرت الوحدات المختصة فور دخولها بتنفيذ عمليات تفتيش وتمشيط دقيقة ومنظمة داخل المدينة ومحيطها، بهدف ملاحقة العناصر الفارّة، وضمان حفظ الأمن والاستقرار.

وأشار البيان إلى أن العمليات أسفرت عن إلقاء القبض على 81 عنصرا من الفارّين، فيما تتواصل الجهود الأمنية المكثفة لملاحقة البقيّة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم أصولًا.

وتابع البيان: نؤكد استمرارنا بالتعاون والتنسيق مع وزارة الدفاع وجهاز الاستخبارات العامة، في أداء واجبنا الوطني في مكافحة الإرهاب، وتعزيز الأمن، وحماية المواطنين، والحفاظ على الاستقرار العام، وفقا للغد.

داعش سوريا مدينة الشدادي

