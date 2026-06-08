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رامي صبري يهنئ المهدي سليمان حارس الزمالك بعيد ميلاده (صورة)

كتب : محمد الميموني

09:50 م 08/06/2026
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حرص رامي صبري، مدير الكرة بنادي فاركو اليوم الإثنين، على تهنئة صديقة حارس الزمالك المهدي سليمان بمناسبة يوم ميلاده .

ونشر رامي صبري، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة برفقة زوجته الإعلامية شيماء صابر، وصديقه المهدي سليمان وكتب : "كل سنه وانت طيب".

واحتفل اليوم الإثنين، حارس الزمالك المهدي سليمان بعيد ميلادة الـ39 عامًا.

ويذكر أن المهدي سليمان ضمن قائمة منتخب مصر في كأس العالم 2026 المقامة في الولايات المتحدة ، كندا ، المكسيك.

رامي صبري المهدي سليمان_5

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المهدي سليمان رامي صبري كاس العالم

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