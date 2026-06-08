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"قبل مواجهة بلجيكا".. ماذا يفعل منتخب مصر في مباراته الافتتاحية بكأس العالم؟

حرص رامي صبري، مدير الكرة بنادي فاركو اليوم الإثنين، على تهنئة صديقة حارس الزمالك المهدي سليمان بمناسبة يوم ميلاده .

ونشر رامي صبري، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة برفقة زوجته الإعلامية شيماء صابر، وصديقه المهدي سليمان وكتب : "كل سنه وانت طيب".

واحتفل اليوم الإثنين، حارس الزمالك المهدي سليمان بعيد ميلادة الـ39 عامًا.

ويذكر أن المهدي سليمان ضمن قائمة منتخب مصر في كأس العالم 2026 المقامة في الولايات المتحدة ، كندا ، المكسيك.