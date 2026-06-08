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300 جرام هيروين تقود "مشرف العمرانية" إلى السجن المؤبد

كتب : رمضان يونس

10:09 م 08/06/2026

المتهمين في قفص الأتهام

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قضت الدائرة "9" جنايات الجيزة برئاسة المستشار خالد فائق المسلمي، بمعاقبة "مشرف" بالسجن المؤبد وتغريمة 100 ألف جنيه في واقعة اتهامه بالاتجار في "الهيروين" بالعمرانية.

كما عاقبت المحكمة متهمين آخرين بالحبس مع الشغل عامين وغرامة 10 آلاف جنيه لكل منهما بتهمة التعاطي.

ترأس هيئة الدائرة المستشار خالد فائق المسلمي رئيس المحكمة وعضوية المستشارين حسين فخري عبد الرحيم و سامح السيد أبو كنة و نمير نبيل المهدي نجم وسكرتارية وجيه أديب وعصام حسين.

وذكرت النيابة العامة في القضية رقم 14844 لسنة 2025 جنايات العمرانية، والمقيدة برقم 8016 لسنة 2025 كلي جنوب الجيزة، أن المتهمان الأول والثاني"محمد.ف"، و "محمد.س" حازا واحرزا جوهر " الهيروين والحشيش، المخدر بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهمة حيازة جوهر "الفينيثيلامين والحشيش والمورفين بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، بينما "الهيروين" بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.
ثبت من تقرير المعمل الكيماوي أن المضبوطات التي ضُبطت بحوزة المتهم "يحيي.س" عدة أكياس بلاستيكية تبين أنها جوهر "الهيروين" المخدر المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات، إذ ثبت أن الأكياس وزنت قائما 300جم.

أحال المستشار أسامة أبو الخير المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية، المتهمين إلى محكمة الجنايات المختصة التي أدانت المتهمين الأول والثاني بالحبس مع الشغل عامين بينما عاقبت الثالث بالسجن المؤبد.

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النيابة العامة متهمين العمرانية

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