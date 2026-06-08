أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، أن المنصة الوطنية للسياحة العلاجية والاستشفائية تمثل خطوة جديدة نحو تطوير الخدمات الصحية المقدمة للوافدين، موضحًا أنها ستتيح خدمات علاجية واستشفائية بأسعار تنافسية تقل بنحو 50% مقارنة بالعديد من المقاصد العلاجية المنافسة حول العالم.

وزير الصحة: المنصة نقلة نوعية في خدمات العلاج للوافدين

جاءت تصريحات وزير الصحة خلال اجتماع لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، والذي خُصص لمناقشة سبل تعزيز قطاع السياحة العلاجية والاستشفائية في مصر، بحضور عدد من المسؤولين وممثلي الجهات المعنية بهذا الملف الحيوي.

وأوضح أن المنصة الإلكترونية الجديدة تمثل بوابة موحدة للخدمات العلاجية والاستشفائية داخل مصر، حيث تتيح للمرضى من مختلف دول العالم الاطلاع على الخدمات الطبية المتاحة والتخصصات والمنشآت الصحية وبرامج التأهيل والعلاج.

عبد الغفار: المنصة تتيح رحلة علاجية متكاملة إلكترونيًا

أشار وزير الصحة، إلى أن المنصة ستوفر للمريض جميع المعلومات الخاصة بالرحلة العلاجية منذ بدايتها وحتى انتهائها، مع إمكانية الحجز الإلكتروني للخدمات بصورة سهلة وآمنة، بما يسهم في تحسين تجربة المتعاملين مع القطاع الصحي المصري.

وأضاف أن المنصة ستسهل الوصول إلى مختلف الخدمات الطبية والاستشفائية، وتوفر بيانات دقيقة ومحدثة للراغبين في تلقي العلاج داخل مصر.

وزير الصحة: جميع المنشآت المدرجة معتمدة ورسميًا داخل المنظومة

شدد "عبد الغفار"، على أن جميع المنشآت الصحية المدرجة ضمن المنصة ستكون منشآت مصرية معتمدة وتعمل داخل الإطار الرسمي للدولة، مؤكدًا أن المنصة وطنية بالكامل وليست تابعة لأي جهة من القطاع الخاص.

وأوضح أن هذه الآلية توفر ضمانات إضافية لحماية حقوق المرضى، كما تضمن في الوقت نفسه الحفاظ على حقوق مقدمي الخدمات الطبية والعلاجية.

عبد الغفار: إطلاق المنصة قريبًا لتعزيز تنافسية مصر العلاجية

لفت وزير الصحة إلى أن إطلاق المنصة بات وشيكًا، مؤكدًا أنها تأتي ضمن خطة الدولة لتعزيز مكانة مصر على خريطة السياحة العلاجية والاستشفائية عالميًا، وزيادة أعداد الوافدين الباحثين عن خدمات علاجية ذات جودة مرتفعة وتكلفة مناسبة.

وأشار إلى أن المنصة ستسهم في تسهيل الوصول إلى الخدمات الصحية المصرية عبر نافذة موحدة وموثوقة، بما يدعم جهود الدولة في جذب المزيد من المرضى من مختلف دول العالم.