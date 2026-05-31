أقام "محمد.س"، 35 عامًا، دعوى طلاق للضرر أمام محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، طالب فيها بإنهاء علاقته الزوجية بعد عام واحد فقط من الزواج، مؤكدًا أن حياته تحولت إلى سلسلة من الخلافات اليومية بسبب كثرة حديث زوجته بصورة مستمرة.

من الخطوبة إلى الخلافات اليومية

وقال الزوج في دعواه إنه تزوج بعد فترة خطوبة استمرت عدة أشهر، وكان يعتقد أن زوجته تتمتع بشخصية اجتماعية ومرحة، إلا أنه اكتشف بعد الزواج أن الأمر تجاوز حدود التواصل الطبيعي إلى الحديث المتواصل طوال الوقت، ما تسبب في حالة من التوتر داخل المنزل.

وأضاف: "من أول يوم جواز وأنا مستحمل، لكن بعد سنة كاملة بقيت مش قادر أركز في شغلي ولا أرتاح في بيتي.. كل حاجة لازم فيها نقاش وكلام طويل ومفيش هدوء".

"مش قادر أركز في شغلي"

وأوضح الزوج أن الخلافات بينهما لم تكن مرتبطة بأزمات مادية أو مشكلات أسرية كبيرة، وإنما بسبب اختلاف الطباع وطريقة التعامل اليومية، مشيرًا إلى أن زوجته كانت تتحدث لساعات طويلة في تفاصيل يراها غير مهمة، فضلًا عن تدخلها المستمر في قراراته الشخصية والمهنية.

وتابع في دعواه: "حتى وقت الراحة مكنتش بلاقيه.. لو رجعت من الشغل تعبان لازم أقعد أسمع تفاصيل اليوم كله، ولو حاولت أسكت أو أرتاح تعتبرني بتجاهلها وتبدأ مشكلة جديدة".

محاولات صلح لم تنجح

وأشار محمد إلى أنه حاول احتواء الموقف أكثر من مرة، وعُقدت جلسات صلح بين الأسرتين على أمل الوصول إلى تفاهم يضمن استمرار الحياة الزوجية، إلا أن تلك المحاولات لم تسفر عن نتائج، وظلت الخلافات تتكرر بصورة شبه يومية.

اللجوء إلى محكمة الأسرة

وأكد الزوج أن الضغوط النفسية الناتجة عن استمرار النزاعات أثرت على حالته النفسية وأدائه في العمل، الأمر الذي دفعه في النهاية إلى اللجوء لمحكمة الأسرة وإقامة دعوى طلاق للضرر، مؤكدًا أنه لم يعد قادرًا على استكمال الحياة الزوجية في ظل غياب التفاهم بينهما.

وحملت الدعوى رقم 631 لسنة 2025، وما زالت منظورة أمام محكمة الأسرة، ولم يصدر بشأنها حكم حتى الآن.

