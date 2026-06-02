مفاوضات لبنان وإسرائيل.. وصول الوفود المشاركة إلى مقر الخارجية الأمريكية

04:19 م 02/06/2026

وصلت الوفود المشاركة في الجولة الرابعة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية إلى مقر وزارة الخارجية الأمريكية في واشنطن، حيث تستضيف الولايات المتحدة جولة جديدة من المحادثات بين الجانبين في إطار الجهود الرامية إلى معالجة الملفات العالقة بينهما، وفق ما ذكرته شبكة "الجزيرة".

تمثيل لبناني وإسرائيلي رسمي

ويشارك في المفاوضات عن الجانب اللبناني المبعوث الرئاسي السفير سيمون كرم، إلى جانب السفيرة اللبنانية لدى الولايات المتحدة ندى حمادة معوض، ونائب السفيرة القنصل وسام بطرس، فضلاً عن الملحق العسكري أوليفر حاكمية، ضمن وفد يمثل المؤسسات الدبلوماسية والعسكرية اللبنانية.

أما الجانب الإسرائيلي، فيمثله السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة ياخيل لايتر، ونائب مستشار الأمن القومي يوسي درازنين، ورئيس قسم التخطيط في الجيش الإسرائيلي أميشاي ليفين، إضافة إلى الملحق العسكري في السفارة الإسرائيلية إريك بن دوف.

