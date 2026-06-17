تصدر محكمة مستأنف جنايات الجيزة، المنعقدة بالكيلو 10.5 بطريق مصر - الإسكندرية الصحراوي، اليوم الأربعاء، حكمها علنًا في الاستئناف المقدم من المتهم "أحمد. إ" على حكم إدانته بالإعدام شنقًا، في واقعة اتهامه بقتل "أطفال اللبيني" في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أطفال فيصل"، وذلك بعد إحالة أوراقه إلى مفتي الجمهورية للمرة الثانية لإبداء الرأي الشرعي.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار أحمد محمد جميل، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين طارق إحسان فرج، وأسامة السكري، وطارق الحديني، وسكرتارية محمود متولي.

حكم أول درجة بالإعدام

وكانت المحكمة قد قضت في جلسة 27 يناير الماضي بمعاقبة المتهم بالإعدام شنقًا، بعد إدانته بقتل الأطفال "مصطفى" و"سيف الدين" و"جنا"، ووالدتهم "زيزي"، وذلك عقب ورود الرأي الشرعي لمفتي الجمهورية.

وذكرت النيابة العامة في القضية رقم 50416 لسنة 2025 جنايات الهرم، والمقيدة برقم 2964 لسنة 2025 كلي، أن المتهم "أحمد. م"، صاحب محل لبيع الطيور والأدوية البيطرية، قتل عمدًا المجني عليها "ز. ع" مع سبق الإصرار والترصد، بعدما عقد العزم على التخلص منها خشية افتضاح أمر علاقتهما.

وأضافت التحقيقات أن المتهم استدرج المجني عليها داخل وحدة سكنية، وأعد لها مشروب "عصير مانجو" وضع بداخله مادة فوسفيد الزنك "سم فئران"، ومركبات فسفورية "مبيدات حشرية"، إلى جانب مواد مخدرة وعقار "كوتيابكس"، وقدمه لها بقصد قتلها، ما أدى إلى إصابتها بالأعراض الواردة في تقرير الصفة التشريحية ووفاتها.

التخلص من الأطفال بعد تنفيذ الجريمة

وأوضحت النيابة أن المتهم، بعدما نجح في قتل والدة الأطفال، قرر التخلص من أبنائها الثلاثة لإخفاء معالم جريمته، فأعد لهم أيضًا مشروب "عصير مانجو" ممزوجًا بمواد سامة ومخدرة.

وأكدت التحقيقات أن المتهم قتل عمدًا الأطفال "مصطفى" و"سيف الدين" و"جنا" مع سبق الإصرار، بعد أن بيت النية وعقد العزم على التخلص منهم.

وأشارت النيابة العامة إلى أن المتهم اصطحب الطفل الأصغر "مصطفى" إلى أحد المصارف المائية، ثم ألقاه بداخله قاصدًا قتله، ما أدى إلى وفاته نتيجة إسفكسيا الغرق، وفقًا لما أثبته تقرير الطب الشرعي.

كما أسندت النيابة العامة للمتهم تهمة الاشتراك بطريق المساعدة مع موظف عام يُدعى "سعيد. أ" في تزوير محرر رسمي، وهو دفتر استقبال مستشفى القصر العيني بتاريخ 22 أكتوبر 2025.

وأوضحت التحقيقات أن المتهم أدلى باسم مغاير لاسمه الحقيقي، حيث انتحل اسم "علي محمد"، فأثبت الموظف المختص تلك البيانات في السجلات الرسمية، بما ساعده على التواري والهروب من المساءلة عقب ارتكاب الجريمة.

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