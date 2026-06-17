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"النار مسكت في بيتين".. السيطرة على حريق بعدد من العشش في المنوفية

كتب : أحمد الباهي

03:49 م 17/06/2026
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    السيطرة على حريق بمنوف
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    تصاعد الأدخنة من أسفل وأعلى المنزل
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    قلق الأهالي وإبلاغ الجهات المعنية

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نشب حريق في عدد من العشش بعزبة السلخانة التابعة لمدينة منوف بمحافظة المنوفية، ظهر اليوم الأربعاء، قبل أماية المدنية في السيطرة عليه وإخماده بالكامل.

اندلعت النيران داخل عشة مملوكة للمواطن راشد حسن، قبل أن تمتد إلى منزل مجاور، ما أثار حالة من القلق بين الأهالي الذين سارعوا بإبلاغ الحماية المدنية ومجلس مدينة منوف.

توجهت قوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، بالتنسيق مع قيادات مجلس المدينة، وبدأت أعمال السيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى أماكن أخرى.

نجحت قوات الحماية المدنية في إخماد الحريق بالكامل، وفرض السيطرة على موقع البلاغ، فيما جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعرفة أسباب نشوب الحريق وحصر التلفيات.

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المنوفية الحماية المدنية حريق

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