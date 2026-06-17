أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أنها تحاول مساعدة والدة فوزينها، حارس مرمى منتخب الرأس الأخضر، لدخول الولايات المتحدة الأمريكية لحضور مباريات كأس العالم.

وكان فوزينها انفجر في البكاء بعد تعادل تاريخي لمنتخب بلاده أمام إسبانيا، بطل أوروبا، قائلا: "لم تتمكن من الحضور بسبب التأشيرة.. بسبب تكلفة التأشيرة. لم نتمكن من الحصول عليها في الوقت المناسب، وكنت أتمنى أن تكون هنا".

الخارجية الأمريكية تحاول مساعدة والدة حارس الرأس الأخضر

قال مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية، في تصريحات نقلتها CNN: "لا يوجد لدى وزارة الخارجية الأمريكية أي سجل يفيد بأن هذا الشخص قد تقدم بطلب للحصول على تأشيرة. جميع أقارب اللاعبين مؤهلون للحصول على إعفاءات من كفالة التأشيرة، وتقوم الوزارة بالتواصل بنشاط مع عائلة هذا اللاعب للمساعدة في خدمات التأشيرة".

ولا تملك والدة فوزينها حاليًا جواز سفر ساري المفعول، إلا أنها بصدد الحصول على واحد، تمهيدا للانضمام إلى نجلها.

وتألق فوزينيا، صاحب الـ40 عاما ويلعب في دوري الدرجة الثانية البرتغالي، في مباراة منتخب بلاده الأولى بالمونديال أمام إسبانيا، إذ أنقذ سبع كرات أمام إسبانيا.

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