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العلاج الحر يغلق 16 منشأة طبية مخالفة ويُنذر 26 أخرى بالبحيرة

كتب : أحمد نصرة

03:51 م 17/06/2026

غلق 16 منشأة طبية خاصة وإنذار 26 أخرى

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نفذت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالبحيرة، حملات تفتيشية مكثفة على المنشآت الطبية الخاصة بمراكز ومدن المحافظة، للرقابة على القطاع الطبي الخاص والتأكد من الالتزام بالاشتراطات القانونية والفنية المنظمة للعمل.

وأسفرت الحملات، التي استهدفت المرور على 83 منشأة طبية خاصة متنوعة، عن تنفيذ 9 قرارات غلق لمنشآت تدار بدون ترخيص أو مخالفة لاشتراطات الترخيص، كما جرى استصدار 7 قرارات غلق أخرى وجار اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذها، ليصل إجمالي المنشآت التي تقرر غلقها إلى 16 منشأة.

كما فحصت الإدارة 7 شكاوى واردة واتخذت الإجراءات اللازمة بشأنها، ووجهت 26 إنذارًا لمنشآت طبية خاصة لرصد بعض الملاحظات والمخالفات غير الجسيمة، مع منحها المهلة القانونية اللازمة لتوفيق أوضاعها وتلافي المخالفات.
وشملت الإجراءات كذلك تحرير محضري فض أختام واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأكد الدكتور إسلام عساف، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، أن القطاع الطبي الخاص يمثل شريكًا أساسيًا في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين، مشددًا على استمرار الحملات الرقابية واتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة تجاه أي مخالفات قد تؤثر على جودة الخدمة الطبية أو سلامة المرضى.

وأشار إلى أن جهود الرقابة تتواصل بالتوازي مع دعم وتشجيع المنشآت الطبية الملتزمة لتطوير مستوى الخدمات المقدمة، بما يسهم في الارتقاء بالمنظومة الصحية وتحقيق أفضل رعاية طبية للمواطنين بمختلف أنحاء المحافظة.

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البحيرة العلاج الحر الصحة

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