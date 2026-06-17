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في الحر الشديد.. أطعمة مرطبة تساعد جسمك على تعويض السوائل

كتب : سيد متولي

01:30 م 17/06/2026

الخضروات

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الحفاظ على توازن السوائل داخل الجسم أمر ضروري في فصل الصيف والطقس الحار، خاصة مع زيادة فقدان الماء بشكل مستمر طوال اليوم، وبينما يركز الكثيرون على شرب الماء كحل أساسي للترطيب، يغفل البعض أن الغذاء اليومي يحمل دورا مهما في تزويد الجسم بكمية ضرورية من السوائل.

ووفقا لتقرير نشره موقع هيلث، فإن الأطعمة قد تساهم بما يقارب 20% من إجمالي السوائل التي يحصل عليها الجسم يوميا، وهو ما يجعل اختيار النظام الغذائي عاملا مهمًا في الحفاظ على توازن السوائل ودعم وظائف الجسم الحيوية.

خضروات تساعد على ترطيب الجسم

الخضروات من أهم المصادر الطبيعية للماء، ويأتي الخيار في مقدمتها بنسبة تتجاوز 95% من مكوناته ماء، إلى جانب احتوائه على فيتامين K الذي يدعم صحة العظام ويساهم في عملية تخثر الدم.

كما أن الكوسة خيار غني بالماء ومضادات الأكسدة، وتوفر عناصر غذائية مهمة مثل فيتامين C والبوتاسيوم والمغنيسيوم، التي تدعم وظائف الجسم المختلفة وتحمي الخلايا من التلف.

أما الكرفس فيتميز بكونه منخفض السعرات الحرارية وغني بالماء، بالإضافة إلى مركبات نباتية تساعد في تقليل الإجهاد التأكسدي المرتبط ببعض الأمراض المزمنة.

وتحتوي الطماطم على نسبة مرتفعة من الماء، إلى جانب مجموعة من الفيتامينات مثل A وC، ومعادن مهمة أبرزها البوتاسيوم، فضلا عن مضادات أكسدة مرتبطة بدعم صحة القلب والجلد والدماغ.

أما الكرنب يحتوي على نسبة عالية من الماء، وينتمي إلى الخضروات الصليبية المعروفة بقيمتها الغذائية الكبيرة، والتي ارتبط استهلاكها المنتظم بدعم صحة الخلايا وتعزيز الحماية الطبيعية للجسم.

فواكه صيفية مرطبة ومغذية

تأتي الفراولة ضمن الفواكه الغنية بالماء وفيتامين C ومضادات الأكسدة، ما يجعلها خيارا مفيدا للصحة العامة، أما البطيخ فيعد من أكثر الفواكه ترطيبا، إذ يحتوي على نسبة كبيرة من الماء إلى جانب مركبات نباتية تدعم صحة القلب والجهاز الهضمي وقد تساهم في تنظيم الوزن.

ويتميز الشمام بقدرته العالية على ترطيب الجسم، بالإضافة إلى محتواه من مادة بيتا كاروتين التي تتحول داخل الجسم إلى فيتامين A الضروري للمناعة وصحة العين.

أما الأناناس فيتميز بمحتواه المائي المرتفع وغناه بفيتامين C وإنزيمات تساعد في دعم الهضم وتقليل الالتهابات.

البقوليات ودورها في الترطيب

رغم أن البقوليات لا تصنف عادة كأطعمة مرطبة، فإن الفاصوليا السوداء تمتص الماء أثناء الطهي وتوفر في الوقت نفسه البروتين النباتي والألياف ومعادن مهمة مثل الحديد والمغنيسيوم والزنك.

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