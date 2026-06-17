إعلان

وزير التخطيط: 26 مليار دولار تعاونًا مع البنك الإسلامي للتنمية

كتب : إبراهيم الهادي عيسى

03:52 م 17/06/2026

أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشف أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، عن أن المجموعة من أكبر شركاء التنمية لمصر بمحفظة تعاون تنموية بنحو 26 مليار دولار، موزعة على قطاعات إستراتيجية تشمل الصناعة والتعدين والطاقة والزراعة والتمويل والتعليم والصحة ومياه الشرب والصرف الصحي والاتصالات والنقل.

جاء ذلك خلال لقائه محمد بن سليمان الجاسر رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، على هامش الاجتماعات السنوية الحادية والخمسين لمجلس محافظي المجموعة المنعقدة في العاصمة الأذربيجانية باكو تحت شعار "التكامل الإقليمي من أجل ازدهار مستدام".

وأضاف أن مصر تستهدف التوسع في الاستفادة من الآليات التمويلية الحديثة التي يوفرها البنك، وعلى رأسها التمويل القائم على النتائج وتمويل تنمية القطاعات، مشيرًا إلى توقيع برنامج العمل السنوي المشترك لعام 2026 بقيمة 1.5 مليار دولار مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة؛ لتأمين السلع الغذائية الأساسية والمنتجات البترولية للمواطنين.

مبادرة لمواجهة الأزمات الاقتصادية وتعزيز قدرة الدول الأعضاء

ذكر رستم إن مصر تقدمت بمبادرة أمام مجلس المحافظين تتضمن آليات تمويلية مبتكرة لمواجهة الأزمات الاقتصادية وتعزيز قدرة الدول الأعضاء على التعافي من التداعيات الإقليمية والدولية المتسارعة، مشيرًا إلى أن الحكومة تنسّق مع البنك شراكة قُطرية جديدة لـ2027-2031.

واستعرض رؤية الوزارة في إنشاء التجمعات الإنتاجية لتعميق التصنيع المحلي وتحفيز ريادة الأعمال والشركات الناشئة بجانب زيادة مشاركة القطاع الخاص في تمويل وتنفيذ مشروعات البنية التحتية، كما كشف تعاون مع مجموعة البنك الدولي على تطوير آلية ضمان تمويل البنية التحتية في مصر، بهدف تعبئة التمويلات طويلة الأجل بالعملة المحلية وخفض المخاطر الائتمانية للمشروعات الاقتصادية وتقليل الضغوط الواقعة على الموازنة العامة للدولة.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

أحمد رستم وزير البنك الإسلامي للتنمية وزارة التخطيط

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

بعد جدل وصية "الملابس البيضاء".. من هي ناتاشا زوجة محمد مرزبان؟
زووم

بعد جدل وصية "الملابس البيضاء".. من هي ناتاشا زوجة محمد مرزبان؟
"استغلوا ضخامتهم لترويع المواطنين".. أمر إحالة صبري نخنوخ و10 آخرين في
حوادث وقضايا

"استغلوا ضخامتهم لترويع المواطنين".. أمر إحالة صبري نخنوخ و10 آخرين في
شهادة خبير الأصوات حول رسالة تهديد صبري نخنوخ لمالك معرض السيارات | انفراد
حوادث وقضايا

شهادة خبير الأصوات حول رسالة تهديد صبري نخنوخ لمالك معرض السيارات | انفراد
بكاء وإغماء.. انهيار والدة عروس المنوفية بعد الحكم على المتهم بـ 15 سنة سجن
أخبار المحافظات

بكاء وإغماء.. انهيار والدة عروس المنوفية بعد الحكم على المتهم بـ 15 سنة سجن
لماذا فاجأ أقرب حلفاء بوتين الجميع وقدم الاعتذار لزيلينسكي؟
شئون عربية و دولية

لماذا فاجأ أقرب حلفاء بوتين الجميع وقدم الاعتذار لزيلينسكي؟

إعلان

مباريات اليوم

جميع المباريات

كأس العالم

إنجلترا

إنجلترا

- -

23:00

كرواتيا

كرواتيا

كأس العالم

الأرجنتين

الأرجنتين

3 0

04:00

الجزائر

الجزائر

كأس العالم

النمسا

النمسا

3 1

07:00

الأردن

الأردن

كأس العالم

المزيد

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

فخ التليجرام.. تحقيق يكشف حيل استدراج أطفال لاستغلالهم جنسيًا وبيع صورهم لآخرين
ظهرت رسميًا.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة 2026 برقم الجلوس
بالاسم ورقم الجلوس.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة 2026
شهادة خبير الأصوات حول رسالة تهديد صبري نخنوخ لمالك معرض السيارات | انفراد
الدولار يهبط دون 50 جنيها لأول مرة منذ 3 أشهر ونصف
"3 سيارات وصفعة على الوجه".. ماذا قال محامي المجني عليه في قضية صبري نخنوخ؟ | انفراد