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بعد جدل وصية "الملابس البيضاء".. من هي ناتاشا زوجة محمد مرزبان؟

كتب : مصطفى حمزة

03:09 م 17/06/2026
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    محمد مرزبان الفنان الراحل
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    محمد مرزبان
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    محمد مرزبان وزوجته وابنته_1
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    محمد مرزبان وابنته ياسمين وزوجته ناتاشا
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    ناتاشا سعيد

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تصدّرت زوجة الفنان الراحل محمد مرزبان قوائم الأكثر رواجًا "التريند" على منصات التواصل الاجتماعي، بالتزامن مع اقتراب موعد تشييع جثمان الفنان الراحل عصر اليوم الأربعاء.

ودعت زوجة الفنان محمد مرزبان المعزين إلى تشييع جثمانه بملابس بيضاء، تنفيذًا لوصيته الأخيرة التي أوصى فيها بأن يكون وداعه مبهجًا ومختلفًا عن المعتاد بارتداء اللون الأسود في الجنازات.

من هي زوجة الراحل محمد مرزبان؟

اسمها ناتاشا سعيد بقصير.

تخرجت في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وتعمل بها حاليًا كخبيرة موارد بشرية.

عملت سابقًا في إحدى كبرى شركات البترول.

تتشارك ناتاشا مع زوجها الراحل هواية ركوب الدراجات النارية، وكانت ترافقه في العديد من الجولات.

احتفلت في عام 2014 بزواج ابنتهما "ياسمين".

تُعرف بنشاطها الخيري الكبير الذي تروج له عبر صفحتها الشخصية على "فيسبوك".

موعد ومكان جنازة محمد مرزبان
ورحل الفنان محمد مرزبان عن عالمنا صباح اليوم عن عمر يناهز 76 عامًا، إثر الإصابات البالغة التي عانى منها عقب حادث مأساوي تعرض له أثناء قيادة دراجته النارية على طريق الإسماعيلية.

ومن المقرر أن تقام صلاة الجنازة على جثمان الراحل في مسجد حسن الشربتلي بمنطقة التجمع الخامس، عقب صلاة عصر اليوم الأربعاء.

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