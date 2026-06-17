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ضبط صانعة محتوى وابنتها بتهمة "الفيديوهات المقززة" في الإسكندرية

كتب : علاء عمران

03:11 م 17/06/2026

ضبط صانعة محتوى وابنتها

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رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام صانعة محتوى ونجلتها بنشر مقاطع فيديو عبر صفحاتهما الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمنت قيامهما بتناول المأكولات بطريقة مقززة ومستفزة، مع التلفظ بألفاظ خارجة تتنافى تماماً مع القيم والمبادئ المجتمعية المستقرة.

ضبطت الأجهزة الأمنية المتهمتين عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك أثناء تواجدهما بدائرة قسم شرطة الدخيلة بمحافظة الإسكندرية، وعثرت بحوزتهما على 3 هواتف محمولة تبين بفحصها فنيا احتواؤها على مقاطع فيديو ودلائل رقمية تؤكد نشاطهما الإجرامي في بث المحتوى المخالف للآداب العامة.

اعترافات الأم والابنة بهوس الأرباح والمشاهدات بالدخيلة

أقرت المتهمتان خلال مواجهتهما بالتحريات بارتكاب الواقعة وتصوير تلك المقاطع بهدف زيادة نسب المشاهدة على منصات التواصل الاجتماعي، وأكدتا أن دافعهما الأساسي كان السعي وراء تحقيق أرباح مالية طائلة من خلال جذب المتفاعلين على حساباتهما الشخصية بمحتوى يثير الجدل، واتخذت الجهات المعنية كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وإحالتهما للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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وزارة الداخلية النيابة العامة صانعة محتوى مباحث الآداب

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