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عصابة "حمادة وتوتو" تقع في قبضة مباحث المعصرة بـ 11 واقعة سرقة

كتب : علاء عمران

02:30 م 17/06/2026

ضبط عصابة لسرقة الهواتف المحمولة بالمعصرة

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كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ملابسات منشور جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر أحد المواطنين من سرقة هاتفه المحمول أثناء تواجده بأحد الشوارع العامة، حيث باشرت فرق البحث الجنائي فحص الواقعة وتحديد هوية الجناة لضمان تحقيق الانضباط والأمن بالشارع.

نجحت الأجهزة الأمنية بعد التحريات في تحديد وضبط مرتكبي الواقعة، وتبين أنهما ربة منزل "لها معلومات جنائية" وزوجها، مقيمان بدائرة قسم شرطة المعصرة، حيث تمكنت القوات من ملاحقتهما وإلقاء القبض عليهما وبحوزتهما حصيلة جرائمهما التي استهدفت متعلقات المواطنين.

تفاصيل سقوط عصابة "حمادة وتوتو"

أقر المتهمان خلال مواجهتهما بتكوين تشكيل عصابي تخصص في سرقة الهواتف بأسلوب "المغافلة"، في مشهد أعاد للأذهان قصة فيلم "عصابة حمادة وتوتو" الشهير (الذي جسد فيه عادل إمام ولبلبة دور زوجين يهربان من الفقر باحتراف السرقة)، حيث أرشد الزوجان عن مخزن المسروقات الذي ضم عدداً من الهواتف المحمولة ومبالغ مالية وكمية من المشغولات الذهبية، واعترفا بارتكاب 11 واقعة سرقة سابقة بذات الأسلوب، واتخذت الجهات المختصة كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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