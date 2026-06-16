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فيديو صادم| شباب يتعاطون المخدرات بأحد شوارع عين شمس وتحرك عاجل من الداخلية

كتب : علاء عمران

03:02 م 16/06/2026

المتهمين

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تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من كشف ملابسات منشور مدعوم بعدة مقاطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر القائم على النشر من قيام بعض الأشخاص بترويج وتعاطي المواد المخدرة بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان اليوم الثلاثاء، إنه بالفحص أمكن تحديد وضبط الأشخاص الظاهرين بمقاطع الفيديو، وعددهم 3 أشخاص، ولهم معلومات جنائية. وعُثر بحوزتهم على كمية من مخدر البودر، وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم المواد المخدرة بقصد التعاطي.

وأقر المتهمون بتحصلهم على المواد المخدرة من عاطل له معلومات جنائية، مقيم بدائرة القسم. وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبطه وبحوزته كمية من مخدري البودر والآيس، بالإضافة إلى مبلغ مالي من متحصلات نشاطه الإجرامي.
وبمواجهة المتهم، أقر بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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