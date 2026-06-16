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كشف حقيقة إقامة أسرة داخل خيمة أسفل برج كهربائي بمدينة 6 أكتوبر

كتب : عاطف مراد

02:55 م 16/06/2026

الأسرة

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كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصور جرى تداوله عبر إحدى الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن ظهور مجموعة من الأشخاص يقيمون داخل خيمة أسفل برج كهربائي بمدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة، مع الزعم بأنهم يحملون جنسية إحدى الدول.

وبالفحص، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية الأشخاص الظاهرين بالصور، وتبين أنهم ربة منزل وأبناؤها الخمسة، وجميعهم يقيمون بمحافظة الفيوم.

وبسؤالهم، أقروا بأن والد الأسرة يعمل خفيرا خاصا ومكلفا بحراسة البرج المشار إليه، التابع لإحدى شركات الاتصالات، وأنهم يقيمون برفقته بمحيط موقع عمله.

وعقب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، جرى إزالة الخيمة بالتنسيق مع الجهات المعنية.

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الجيزة وزارة الداخلية مدينة 6 أكتوبر

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