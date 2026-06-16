الداخلية تكشف ملابسات اتهام سيدة بطمس لوحات سيارة ملاكي بالقاهرة

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بصورة تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن ادعاء القائم على النشر بقيام قائدة سيارة "ملاكي" بطمس لوحاتها المعدنية الخلفية بالقاهرة.

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم الثلاثاء، إنه بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة المشار إليها، وتبين أنها "سارية التراخيص"، كما تم ضبط قائدتها (مقيمة بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر).

وبمواجهتها، نفت قيامها بطمس اللوحات عمدًا، ورجحت أن يكون ما ظهر بالصورة نتيجة العوامل الجوية. وتم التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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