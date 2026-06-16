تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم جهودها لكشف ملابسات واقعة غامضة شهدتها مستشفى تخصصي بدائرة قسم شرطة الفيوم ثان، بعد وصول شاب في العقد الثالث من العمر في حالة حرجة برفقة شخصين مجهولين، قبل أن يتوفى ويختفي مرافقاه في ظروف أثارت الشكوك حول الواقعة.

تلقى اللواء أحمد عزت، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العقيد محمد خضر، مأمور قسم شرطة الفيوم ثان، يفيد بورود إشارة من مستشفى تخصصي بوصول شاب يعاني من حالة إعياء شديدة، ليتبين وفاته قبل تلقي الإسعافات الطبية اللازمة.

وبسؤال العاملين بالمستشفى وشهود العيان، أفادوا بأن شخصين قاما بإحضار الشاب إلى المستشفى، إلا أنهما غادرا المكان على الفور بعد إبلاغهما بوفاته، دون الإدلاء بأي بيانات أو معلومات تساعد في تحديد هويته أو ظروف وصوله.

انتقل الرائد شريف فارس، رئيس مباحث قسم شرطة الفيوم ثان، إلى المستشفى لإجراء المعاينة الأولية للجثمان والاستماع لأقوال الطاقم الطبي، كما وجه بسرعة تفريغ كاميرات المراقبة داخل المستشفى وبمحيطها، إلى جانب مراجعة الكاميرات بالشوارع المؤدية للموقع، في محاولة لتحديد هوية الشخصين الهاربين وتتبع خط سيرهما.

وتسعى الأجهزة الأمنية إلى معرفة ملابسات الواقعة كاملة، وتحديد ما إذا كانت الوفاة ناتجة عن شبهة جنائية أو حادث عرضي أو أسباب مرضية، فضلًا عن التوصل إلى هوية المتوفى وإخطار ذويه.

جرى تحرير محضر بالواقعة، ونقل الجثمان تحت تصرف جهات التحقيق، فيما أخطرت نيابة بندر الفيوم التي باشرت التحقيقات، وكلفت المباحث بسرعة استكمال التحريات وكشف جميع تفاصيل الحادث.