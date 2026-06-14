قررت الدائرة "2" جنايات الجيزة، إحالة أوراق متهمان إلى مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في قرار الإعدام، على خلفية اتهامهما بجلب مخدر "القات" وبيعه في نطاق بولاق الدكرور بالجيزة.

ترأس الدائرة المستشار حسين فاضل عبدالحميد رئيس المحكمة وعضوية المستشارين محمود صالح محمد وعمرو أحمد شلبي وعبد الحكيم عبد الحفيظ عبد الواحد، وأمانة سر خالد شعبان و إيهاب سمير.

وذكرت النيابة العامة في القضية رقم 17999 لسنة 2025 جنايات بولاق والمقيدة برقم 8532 لسنة 2025 كلي جنوب الجيزة، أن المتهمين "يونس.م" يمني الجنسية، و"عبد الفتاح.ع" صومالي الجنسية، جلبا مخدر "القات" قبل الحصول على ترخيص كتابي من الجهة الإدارية المختصة.

حيازة جوهر "القات" المخدر

وتابعت النيابة العامة أن المتهمين حازا و أحرزا جوهر "القات" المخدر بقصد الاتجار بهما في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

وتمكن رجال مباحث قسم بولاق من القبض على المتهمين بالطريق العام، وبتفتيش الأول عُثر بحوزته على مبلغ مالي وهاتف محمول، وبتفتيش سيارته عُثر على أكياس بداخلها نبات يشبه "القات المخدر"، كما عثر بحوزة الثاني على مبلغ مالي وهاتف محمول، و داخل سيارته عُثر بداخلها على أكياس بها نبات يشبه "القات المخدر".

وبمناقشة المتهمين أقروا حيازتهما كمية كبيرة من "نبات القات" بمسكنهما و بمواجهتهما أقرا إحرازهما المواد المخدرة عن طريق جلبها وترويجها داخل البلاد بقصد الاتجار، والمبلغ المالي حصيلة الاتجار، والهاتف للتواصل مع عملائهم، و الموازين لوزن وإعداد تجارتهما والسيارتين لتسهيل الحركة والتنقل.

مضبوطات المتهمين

وتبين أن المضبوطات التي تم ضبطها بحوزة المتهمين عبارة عن أكياس تبين أنها "نبات عشبي" وزنوا قائمًا 5 طن.

و ثبت من تقرير المعمل الكيماوي أن المضبوطات عدد (13) كيسا بلاستيكي شفاف يحتوي كل كيس أجزاء نباتية خضراء اللون وزنت 1820 جم، وكذا عدد (2) كيس يحتوي كل كيس أجزاء نباتية وزنت (539 جم)، ثبت أنهما الكاثينون المخدر المدرج بالجدول الأول وكذلك الكاثين المدرج بالجدول الثالث من قانون المخدرات، وعدد 14 كيسًا بلاستيكي شفاف يحتوي كل كيس أجزاء نباتية خضراء اللون وزنت 1207 جم، ثبت أنهما الكاثينون المخدر المدرج بالجدول الأول وكذلك الكاثين المدرج بالجدول الثالث من قانون المخدرات.

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