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مصدر: 7 ضحايا بينهم طفلان إثر سقوط ملاكي بترعة المريوطية

كتب : محمد شعبان

10:44 م 14/06/2026

انتشال سيارة حادث ترعة المريوطية المنكوبة

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كشف مصدر أمني مسؤول بمديرية أمن الجيزة عن تفاصيل جديدة بحادث سقوط سيارة ملاكي بترعة المريوطية جنوب المحافظة، مساء الأحد.

لحظات الرعب بترعة المريوطية

قال المصدر في تصريحات لمصراوي إن سيارة ملاكي تقل 7 أشخاص في طريقهم إلى الهرم سقطت بالترعة إثر اختلال عجلة القيادة بيد قائدها قبل كوبري أبو صير تحديد بالاتجاه القادم من سقارة.

حصيلة ضحايا حادث المريوطية

أوضح المصدر خروج مصاب بجرح قطعي بفروة الرأس وتلقيه الإسعافات اللازمة -دون نقله للمستشفى- مشيرا إلى استخراج 5 أشخاص -حتى الآن- بينهم طفلان جميعهم خضعوا لمحاولات إنعاش قلبي لكن دون جدوى.

انتشال السيارة

وانتشل مسؤولو مجلس المدينة السيارة المنكوبة فيما يواصل رجال الإنقاذ النهري بالجيزة جهودهم لانتشال آخر ضحايا حادث سيارة ترعة المريوطية.

وعززت قوات الشرطة انتشارها بموقع الحادث تنفيذا لتوجيهات مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة تزامنا مع انتداب فريق من النيابة العامة للمعاينة.

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ترعة المريوطية حادث الجيزة سيارة

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