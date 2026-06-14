أحالت النيابة العامة، 4 متهمين بحيازة أسلحة نارية، والتنقيب غير المشروع عن الآثار بمنطقة الجمالية، إلى محكمة الجنايات.

تحقيقات النيابة في واقعة التنقيب عن الآثار

جاء في تحقيقات النيابة، أن المتهمين قاموا بالتنقيب غير المشروع عن الآثار، وتم ضبطهم عقب تداول منشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يفيد بارتكابهم الواقعه، كما تبين حيازة أحد المتهمين "مالك شركة، والمحرض على عملية التنقيب"، لكمية كبيرة من الأسلحة النارية غير المرخصة والطلقات، ووجهت لهم النيابة تهم التنقيب عن الآثار وحيازة أسلحة غير مرخصة، وقررت حبسهم أربعة أيام، وجدد لهم الحبس على ذمة التحقيقات.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مجموعة من الأشخاص، قاموا بالتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات بمنطقة الجمالية بالقاهرة.

بلاغ بالتنقيب عن الآثار

وتبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، بقيام عدد من الأشخاص بالحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار داخل أحد العقارات الخالية من السكان كائن بدائرة قسم شرطة الجمالية.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف العقار المُشار إليه وأمكن ضبط مرتكبي الواقعة (4 عاملين – مقيمين بالقاهرة) حال قيامهم بأعمال الحفر بالعقار المشار إليه محل عمل أحدهم كحارس، وضبط بحوزتهم (الأدوات المستخدمة فى الحفر).

بمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لصالح (مالك شركة - مقيم بدائرة القسم).

أمكن ضبط الأخير وبحوزته (رشاش - 2 بندقية آلية - بندقية خرطوش - طبنجة – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) ، وبمواجهته أيد ما سبق.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وبعرض المتهمين على النيابة العامة قررت حبسهم على ذمة التحقيقات.

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