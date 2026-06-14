إعلان

قرار جديد بشأن عصابة الأسلحة الثقيلة والتنقيب عن الآثار بالجمالية

كتب : محمود الشوربجي

09:41 م 14/06/2026

التنقيب عن الآثار

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أحالت النيابة العامة، 4 متهمين بحيازة أسلحة نارية، والتنقيب غير المشروع عن الآثار بمنطقة الجمالية، إلى محكمة الجنايات.

تحقيقات النيابة في واقعة التنقيب عن الآثار

جاء في تحقيقات النيابة، أن المتهمين قاموا بالتنقيب غير المشروع عن الآثار، وتم ضبطهم عقب تداول منشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يفيد بارتكابهم الواقعه، كما تبين حيازة أحد المتهمين "مالك شركة، والمحرض على عملية التنقيب"، لكمية كبيرة من الأسلحة النارية غير المرخصة والطلقات، ووجهت لهم النيابة تهم التنقيب عن الآثار وحيازة أسلحة غير مرخصة، وقررت حبسهم أربعة أيام، وجدد لهم الحبس على ذمة التحقيقات.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مجموعة من الأشخاص، قاموا بالتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات بمنطقة الجمالية بالقاهرة.

بلاغ بالتنقيب عن الآثار

وتبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، بقيام عدد من الأشخاص بالحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار داخل أحد العقارات الخالية من السكان كائن بدائرة قسم شرطة الجمالية.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف العقار المُشار إليه وأمكن ضبط مرتكبي الواقعة (4 عاملين – مقيمين بالقاهرة) حال قيامهم بأعمال الحفر بالعقار المشار إليه محل عمل أحدهم كحارس، وضبط بحوزتهم (الأدوات المستخدمة فى الحفر).

بمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لصالح (مالك شركة - مقيم بدائرة القسم).

أمكن ضبط الأخير وبحوزته (رشاش - 2 بندقية آلية - بندقية خرطوش - طبنجة – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) ، وبمواجهته أيد ما سبق.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وبعرض المتهمين على النيابة العامة قررت حبسهم على ذمة التحقيقات.

اقرأ أيضا:

التحقيقات مستمرة.. النيابة العامة تنفي إحالة صبري نخنوخ للمحاكمة

بيان عاجل من الداخلية بشأن واقعة معلمة الشرقية داخل المدرسة

"كفاية عايزة أروح".. الأمن يفحص فيديو فتاة تستغيث من 5 ذئاب

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

التنقيب عن الآثار الجمالية النيابة العامة

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

"هاخلي حياتهم ضلمة".. زاهي حواس يتوعد الدول التي ترفض إعادة الآثار المصرية
أخبار مصر

"هاخلي حياتهم ضلمة".. زاهي حواس يتوعد الدول التي ترفض إعادة الآثار المصرية

"الإيدز".. الأمم المتحدة تحذّر من انتكاسة عالمية والشرق الأوسط يتصدر بـ77%
شئون عربية و دولية

"الإيدز".. الأمم المتحدة تحذّر من انتكاسة عالمية والشرق الأوسط يتصدر بـ77%
التموين: استبعاد المستفيدين من الدعم يتم وفق معايير الدخل والإنفاق والملكية
أخبار مصر

التموين: استبعاد المستفيدين من الدعم يتم وفق معايير الدخل والإنفاق والملكية
بعد ظهوره الأول بالمونديال.. لقطة إنسانية لمدرب منتخب كرواساو خلال مباراة
كأس العالم 2026

بعد ظهوره الأول بالمونديال.. لقطة إنسانية لمدرب منتخب كرواساو خلال مباراة
فيديو| موقف إنساني لـ جورج وسوف مع معجب في فرنسا.. تعرف على التفاصيل
زووم

فيديو| موقف إنساني لـ جورج وسوف مع معجب في فرنسا.. تعرف على التفاصيل

إعلان

مباريات اليوم

جميع المباريات

كأس العالم

البرازيل

البرازيل

1 1

01:00

المغرب

المغرب

كأس العالم

أستراليا

أستراليا

2 0

07:00

تركيا

تركيا

كأس العالم

هولندا

هولندا

- -

23:00

اليــــابان

اليــــابان

كأس العالم

المزيد

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

5 أسباب.. لماذا قفز سعر الجنيه مقابل الدولار خلال تعاملات اليوم؟
الإفراج عن 25 مليار دولار من الأصول المجمدة.. أبرز بنود مسودة الاتفاق بين إيران وأمريكا
الدعم النقدي المشروط.. ماذا سيحصل المواطن وكيف ستعمل المنظومة الجديدة؟