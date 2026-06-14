أصيب سائق بجروح متفرقة إثر تعرضه لحادث انقلاب سيارة نقل ثقيل "خلاطة أسمنت" أعلى طريق صلاح سالم في اتجاه منطقة المقطم، ما أسفر عن ظهور بقعة زيت كثيفة وسقوط جزء من الحموله على الطريق.

على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية وسيارات الإنقاذ البري إلى موقع الحادث لرفع الحطام وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها.

بلاغ بوقوع الحادث في المقطم

وتلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة، بلاغًا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة نقل ثقيل وسقوط جزء من حمولتها بطريق صلاح سالم بدائرة قسم شرطة المقطم.

وبناءً على توجيهات، مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة دفعت الإدارة على الفور بسيارات الإنقاذ البري والأطقم المختصة إلى موقع البلاغ للتعامل مع الموقف.

الحماية المدنية تتدخل

بالانتقال والفحص، تبين انقلاب سيارة خلاط تابعه لإحدى الشركات، وهناك سائق مصاب، تم نقله إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم وأسفر الحادث عن ظهور بقعه زيت طولي، وتمت إزالتها بمعرفة قوات الحماية المدنية، وكذلك سقوط جزء من حموله الأسمنت تمت إزالتها مع عدم وجود إعاقة مرورية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

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