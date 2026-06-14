إعلان

تفاصيل حادث انقلاب سيارة "خلاطة أسمنت" في المقطم

كتب : محمود الشوربجي

08:57 م 14/06/2026

حادث سيارة - أرشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أصيب سائق بجروح متفرقة إثر تعرضه لحادث انقلاب سيارة نقل ثقيل "خلاطة أسمنت" أعلى طريق صلاح سالم في اتجاه منطقة المقطم، ما أسفر عن ظهور بقعة زيت كثيفة وسقوط جزء من الحموله على الطريق.

على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية وسيارات الإنقاذ البري إلى موقع الحادث لرفع الحطام وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها.

بلاغ بوقوع الحادث في المقطم

وتلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة، بلاغًا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة نقل ثقيل وسقوط جزء من حمولتها بطريق صلاح سالم بدائرة قسم شرطة المقطم.

وبناءً على توجيهات، مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة دفعت الإدارة على الفور بسيارات الإنقاذ البري والأطقم المختصة إلى موقع البلاغ للتعامل مع الموقف.

الحماية المدنية تتدخل

بالانتقال والفحص، تبين انقلاب سيارة خلاط تابعه لإحدى الشركات، وهناك سائق مصاب، تم نقله إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم وأسفر الحادث عن ظهور بقعه زيت طولي، وتمت إزالتها بمعرفة قوات الحماية المدنية، وكذلك سقوط جزء من حموله الأسمنت تمت إزالتها مع عدم وجود إعاقة مرورية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

اقرأ أيضا:

التحقيقات مستمرة.. النيابة العامة تنفي إحالة صبري نخنوخ للمحاكمة

بيان عاجل من الداخلية بشأن واقعة معلمة الشرقية داخل المدرسة

"كفاية عايزة أروح".. الأمن يفحص فيديو فتاة تستغيث من 5 ذئاب

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

انقلاب سيارة المقطم الحماية المدنية

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

مليار و100 مليون جنيه.. تركي آل الشيخ يكشف تكلفة أول 6 حلقات من مسلسل "الأمير"
زووم

مليار و100 مليون جنيه.. تركي آل الشيخ يكشف تكلفة أول 6 حلقات من مسلسل "الأمير"
إخلاء سبيل زوج البلوجر دينا فؤاد في قضية التبرعات بالإسماعيلية
أخبار المحافظات

إخلاء سبيل زوج البلوجر دينا فؤاد في قضية التبرعات بالإسماعيلية
سعر الذهب اليوم في مصر يعود للانخفاض بحلول التعاملات المسائية
اقتصاد

سعر الذهب اليوم في مصر يعود للانخفاض بحلول التعاملات المسائية
خطوات الحصول على نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية" بالأزهر فور اعتمادها
الأزهر

خطوات الحصول على نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية" بالأزهر فور اعتمادها
"العربية كانت هتولع بيا".. نهال عنبر تنجو من حادث على طريق الساحل
زووم

"العربية كانت هتولع بيا".. نهال عنبر تنجو من حادث على طريق الساحل

إعلان

مباريات اليوم

جميع المباريات

كأس العالم

البرازيل

البرازيل

1 1

01:00

المغرب

المغرب

كأس العالم

هايتى

هايتى

0 1

04:00

إسكتلندا

إسكتلندا

كأس العالم

ألمانيا

ألمانيا

7 1

20:00

كوراساو

كوراساو

كأس العالم

المزيد

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

5 أسباب.. لماذا قفز سعر الجنيه مقابل الدولار خلال تعاملات اليوم؟
الإفراج عن 25 مليار دولار من الأصول المجمدة.. أبرز بنود مسودة الاتفاق بين إيران وأمريكا
الدعم النقدي المشروط.. ماذا سيحصل المواطن وكيف ستعمل المنظومة الجديدة؟