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سقوط بلوجر حرض على البلطجة عبر "تيك توك" لتحقيق أرباح طائلة

كتب : فاطمة عادل

08:26 م 14/06/2026 تعديل في 09:15 م

الداخلية تضبط بلوجر في الإسكندرية

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رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة نشر صانع محتوى "بلوجر" مقاطع فيديو على صفحته بمواقع التواصل الاجتماعى تتضمن تحريضه على أعمال البلطجة وتلفظه بألفاظ غير أخلاقية ومنافية للآداب العامة تتنافى مع القيم المجتمعية.

فيديو بلوجر الإسكندرية

بتقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم حال تواجده بدائرة قسم شرطة ثان الرمل بالإسكندرية وعُثر بحوزته على هاتف محمول بفحصه تبين احتواءه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى.

اعترافات بلوجر المنتزه

بمواجهته أمام رجال التحقيق اعترف بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحته بمواقع التواصل الاجتماعي؛ لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

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