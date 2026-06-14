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مستشار المرشد الإيراني: سندافع عن لبنان وسنلقن المعتدين درسا يجعلهم يندمون

كتب : وكالات

10:08 م 14/06/2026

محمد مخبر مستشار المرشد الإيراني

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قال محمد مخبر مستشار المرشد الإيراني، إن القوات الإيرانية ستلقن المعتدين درسا يجعلهم يندمون.

وأوضح مستشار المرشد الإيراني، في منشور عبر منصة "أكس" اليوم الأحد، "إنّ تقسيم الأدوار بين أمريكا والنظام الإسرائيلي في سياسة الاسترضاء والعدوان أمرٌ متكرر وغير مقبول".

وأضاف مستشار المرشد الإيراني، أنه لا يمكن الوثوق بالابتسامة الدبلوماسية الأمريكية، مشيرًا إلى أنه لا يمكن التسامح مع الوحشية الإسرائيلية.

وأكد مستشار المرشد الإيراني، أن دفاع إيران عن لبنان، لا مجال للمجاملات مع أي أحد، لافتًا إلى أن القوات الإيرانية ستلقّن المعتدين درسًا قاسيًا.

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