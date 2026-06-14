لم تمر سوى أيام على مصرع أسرة كاملة غرقا إثر سقوط سيارة ملاكي تقلهم بترعة المريوطية جنوب الجيزة حتى تكرر الحادث "بالكربون". مساء الأحد سقطت سيارة بذات المجرى المائي "ترعة المريوطية" بعد اختلال عجلة القيادة بيد قائدها.

مأساة جديدة بترعة المريوطية

مدير قطاع الجنوب تلقى إخطارا من إدارة شرطة النجدة بسقوط سيارة بترعة المريوطية بين قريتي العزيزية وأبو صير نطاق مركز البدرشين جنوب المحافظة.

تحرك عاجل من الشرطة

على الفور، دفع مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بفرق الإنقاذ النهري مدعوما بمعدات مجلس المدينة لانتشال الضحايا ورفع السيارة المنكوبة من الترعة.

حصيلة أولية للضحايا

وحسب المعلومات الأولية، انتشلت القوات أحد مستقلي السيارة فيما يواصل رجال الإنقاذ جهود البحث لانتشال 5 مفقودين وسط انتشار رجال الشرطة والمرور.

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