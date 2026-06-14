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ضبط قائد سيارة طمس لوحاتها المعدنية ووضع زجاجًا حاجبًا للرؤية بالجيزة

كتب : فاطمة عادل

09:49 م 14/06/2026

ضبط قائد سيارة ملاكى

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تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام قائد سيارة ملاكي بطمس اللوحات المعدنية الخاصة بسيارته، إلى جانب تركيب زجاج حاجب للرؤية، أثناء سيره بأحد الطرق بمحافظة الجيزة، في مخالفة للقوانين واللوائح المرورية.

ورصدت الجهات المعنية مقطع الفيديو المتداول، حيث باشرت الأجهزة الأمنية فحص الواقعة والتحري حولها، للتأكد من صحتها وتحديد السيارة وقائدها.

وأسفرت جهود الفحص عن تحديد وضبط السيارة الظاهرة في مقطع الفيديو، وتبين أنها سارية التراخيص، كما أمكن تحديد قائدها وضبطه، وتبين أنه مقيم بدائرة قسم شرطة الزيتون بمحافظة القاهره .

وبمواجهة قائد السيارة، أقر بارتكابه المخالفة على النحو الذي ظهر بمقطع الفيديو، واعترف بقيامه بطمس اللوحات المعدنية وتركيب الزجاج الحاجب للرؤية بتاريخ 10 يونيو الجاري.

وعلى الفور، اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات اللازمة حيال الواقعة، حيث تم التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية بحق قائدها، تمهيدًا لعرضه على جهات التحقيق المختصة.

وتأتي تلك الإجراءات في إطار جهود وزارة الداخلية لرصد المخالفات المرورية التي يتم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتعامل الفوري معها حفاظًا على أمن وسلامة المواطنين، وضمان الالتزام بالقوانين المنظمة لحركة السير على الطرق.

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سيارة ملاكي عكس الاتجاه وزارة الداخلية مخلفات مرورية الجيزة

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