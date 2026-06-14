سجل حارس المرمى الألماني مانويل نوير، رقما تاريخيا رفقة منتخب بلاده بعد مشاركته رفقة الماكينات في مباراة كوراساو بكأس العالم 2026.

ويلاقي منتخب ألمانيا نظيره منتخب كوراساو حاليا، في إطار منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الخامسة بكأس العالم 2026.

رقم تاريخي لمانويل نوير مع منتخب ألمانيا

وبمشاركة نوير أمام كوراساو اليوم في بطولة كأس العالم، أصبح أكبر لاعب يشارك في بطولة رسمية مع الماكينات، بعمر 40 عامًا و79 يومًا.

وتخطى نوير لاعب الماكينات السابق لوثار ماتيوس، الذي كان يعد أكبر لاعب يشارك في بطولة رسمية مع ألمانيا، حينما ظهر أمام البرتغال في أمم أوروبا عام 2000 بعمر 39 عاما و91 يوما.

مجموعة منتخب ألمانيا في كأس العالم 2026

ويتواجد المنتخب الألماني في بطولة كأس العالم 2026، رفقة كل من: "كوراساو، الإكوادور وكوت ديفوار".

ويذكر أن منتخب ألمانيا يمتلك 4 ألقاب في كأس العالم، حيث سبق وتوج باللقب أعوام: "1954، 1974، 1990 و2014".

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