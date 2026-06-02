تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة، اليوم الثلاثاء، من السيطرة على حريق اندلع داخل شقة سكنية بمدينة الشيخ زايد، دون وقوع أي إصابات أو خسائر بشرية.

حريق شقة سكنية في الشيخ زايد

كانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، تلقت بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بمدينة الشيخ زايد، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية مدعومة بسيارات الإطفاء إلى موقع البلاغ.

بالفحص والتحريات الأولية، تبين اندلاع النيران داخل الشقة، حيث نجحت القوات في محاصرة ألسنة اللهب والسيطرة على الحريق وإخماده بالكامل، ومنع امتداده إلى الوحدات السكنية والعقارات المجاورة، دون تسجيل أي إصابات.

واستمع رجال المباحث إلى أقوال عدد من شهود العيان للوقوف على أسباب وملابسات الحريق، كما تم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة المختصة التي باشرت التحقيق.

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