في عالم تتسابق فيه الحسابات الرقمية على حصد المشاهدات وجذب المتابعين، تحولت مقاطع فيديو نشرتها صانعة محتوى عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى محور تحقيقات أمنية، بعدما أثارت جدلًا واسعًا بسبب طبيعة المحتوى الذي كانت تقدمه عبر صفحاتها الإلكترونية.

فيديوهات بلوجر الشيخ زايد

البداية جاءت عقب رصد الجهات المختصة بقطاع أمن الجيزة عددًا من المقاطع المصورة المتداولة، والتي ظهرت خلالها صانعة المحتوى "بلوجر" وهي تقدم محتوى أثار انتقادات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، الأمر الذي استدعى فحص نشاطها الإلكتروني والتحقق من ملابساته.

سقوط بلوجر الجيزة

وبعد استكمال التحريات وتقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمة أثناء تواجدها بدائرة قسم شرطة أول الشيخ زايد. وخلال عملية الضبط، عُثر بحوزتها على هاتف محمول، وبفحصه تبين احتواؤه على مواد ومقاطع دعمت نتائج التحريات بشأن نشاطها.

اعترافات المتهمة

وبمواجهة المتهمة، أقرت بأنها صاحبة المقاطع المتداولة، واعترفت بنشرها عبر حساباتها المختلفة بهدف زيادة نسب المشاهدة والتفاعل، بما يحقق لها عوائد وأرباحًا مالية من المحتوى المنشور.

وبين السعي وراء الشهرة الرقمية وتحقيق المكاسب السريعة، انتهت الواقعة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما تواصل الجهات المختصة استكمال التحقيقات في ملابسات القضية.

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