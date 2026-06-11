لم يتوقع شخص أن يتحول خلاف عابر بسبب روائح كريهة من إحدى بيارات الصرف الصحي إلى قضية تشغل مواقع التواصل الاجتماعي وتثير اتهامات خطيرة باستغلال النفوذ والتهديد وتلفيق القضايا.

فيديو بني سويف

فمقطع فيديو نشره عامل من محافظة بني سويف حمل رواية مثيرة، سرعان ما انتشرت بين المتابعين وأثارت حالة من الجدل والتعاطف.

في الفيديو، زعم صاحب الشكوى أن أحد الأشخاص ونجله تعديا عليه بالضرب، كما اتهم الأخير باستغلال طبيعة عمله في إحدى الهيئات القضائية وتهديده بتلفيق قضية له. إلا أن الفحص والتحريات كشفا تفاصيل مغايرة تمامًا لما ورد في المقطع المتداول.

تحريات الشرطة

وتبين أن الواقعة تعود إلى مشادة كلامية نشبت في 18 مايو الماضي بين الشاكي وأحد جيرانه المتقاعد، بسبب قيام الأول بأعمال تطهير إحدى بيارات الصرف الصحي، الأمر الذي تسبب في انبعاث روائح كريهة أثارت استياء الأهالي. ومع تصاعد الخلاف، تبادل الطرفان السباب قبل أن يتدخل عدد من المواطنين لإنهاء النزاع والصلح بينهما.

الصلح خير

وبسؤال الطرفين، أيد المشكو في حقه هذه الرواية، فيما جاءت المفاجأة عندما أقر الشاكي بأن الفيديو المتداول تم نشره قبل إتمام الصلح، واعترف بعدم صحة ما تضمنه من ادعاءات بشأن تعرضه للضرب أو تهديده من نجل الطرف الآخر.

انتهت الواقعة باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الشاكي بسبب الإدلاء بادعاءات غير صحيحة، لتغلق القضية فصولها بعد أن تصدرت منصات التواصل الاجتماعي.

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