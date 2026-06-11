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قرار من الجنايات بشأن البلوجر محمد أوتاكا في اتهامه بحيازة مواد مخدرة

كتب : أحمد عادل

03:04 م 11/06/2026

البلوجر محمد أوتاكا

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أجلت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الخميس، محاكمة التيك توكر أوتاكا، طليق البلوجر هدير عبد الرازق، في اتهامه بحيازة وتعاطي المواد المخدرةـ لجلسة 15 يوليو المقبل.

أحكام سابقة على البلوجر أوتاكا

كانت محكمة مستأنف الاقتصادية، قررت تخفيف الحكم الصادر ضد التيك توكر أوتاكا من الحبس 6 أشهر وتغريمه مليون جنيه، إلى الحبس 3 أشهر.

سبق أن قضت محكمة القاهرة الاقتصادية، بمعاقبة التيك توكر المعروف باسم "أوتاكا"، بتهمة نشر فيديوهات خادشة، بالحبس 6 أشهر وغرامة مليون جنيه.

وكانت النيابة المختصة أمرت بالتحفظ على أموال وحسابات التيك توكر المعروف باسم "أوتاكا"، بعد اتهامه بغسل أموال قدرت بـ12 مليون جنيه.

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أوتاكا هدير عبد الرازق محاكمة مخدرات

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