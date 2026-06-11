نجحت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بقطاع الأمن الاقتصادي في ضبط القائمين على إدارة مخزن ومركز طبي لتجارة الأدوية الطبية بدون ترخيص، وذلك بنطاق محافظتي القاهرة والدقهلية، في إنجاز جديد لجهود مكافحة جرائم الغش التجاري وحماية جمهور المستهلكين.

ضبطت القوات بداخل المقرين أكثر من 3 ملايين قرص من الأدوية والمستلزمات الطبية مجهولة المصدر، بالإضافة إلى كمية من الأقراص المخدرة التي كانت معدة للتوزيع بالأسواق، بهدف الغش والتدليس على المواطنين لتحقيق أرباح مالية طائلة بطرق غير قانونية.

مصادرة 3 ملايين قرص دواء ومخدرات بالقاهرة والدقهلية

أوضحت التحريات أن المتهمين أداروا تلك المنشآت الطبية بعيداً عن الرقابة الرسمية، وباشروا نشاطهم في تداول عقاقير ومستلزمات طبية لا تحمل أوراقاً رسمية أو شهادات منشأ، واتخذت الجهات المختصة كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، مع إحالة المتهمين والمضبوطات إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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