

ألقت أجهزة وزارة الداخلية القبض على صانعة محتوى لاتهامها بنشر فيديوهات رقص مخلة وحيازة مخدر الحشيش بمدينة 6 أكتوبر

رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام صانعة محتوى بنشر مقاطع فيديو عبر حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمنت رقصاً بملابس خادشة للحياء العام، بما يتنافى مع القيم والمبادئ المجتمعية الراسخة، وذلك بهدف جذب المتابعين وتحقيق مكاسب مادية.

تمكنت الأجهزة الأمنية عقب تقنين الإجراءات من ضبط المذكورة، وتبين أن لها معلومات جنائية سابقة، وذلك أثناء تواجدها بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر بمحافظة الجيزة، لضمان ملاحقة مرتكبي جرائم التحريض على الفسق ونشر المحتوى الذي يهدد استقرار القيم المجتمعية.

ضبط مخدر الحشيش وأدلة إدانة رقمية بحوزة المتهمة

ضبطت القوات بحوزة المتهمة هاتفاً محملاً، وبفحصه فنياً تبين احتواؤه على دلائل رقمية تؤكد نشاطها الإجرامي، كما عثرت القوات بحوزتها على كمية من مخدر الحشيش.

اعترافات صانعة محتوى بحيازة المواد المخدرة بقصد التعاطي

وبمواجهة المتهمة اعترفت بحيازة المواد المخدرة بقصد التعاطي، وأقرت بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية سريعة، وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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