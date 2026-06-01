باشرت النيابة الإدارية تحقيقاتها العاجلة، في واقعة الانهيار الجزئي لأحد العقارات بمدينة مطوبس بمحافظة كفر الشيخ، والذي أسفر عن إصابة طفلين بجروح متعددة، وسط استمرار إغلاق الشارع الرئيسي المحيط بالعقار منذ وقوع الحادث، تنفيذًا لتوجيهات المستشار محمد الشناوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، على خلفية ما تداول بشأن انهيار جزئي لشرفة الدور الثالث العلوي بعقار كائن بشارع بورسعيد بمدينة مطوبس، في 24 مايو الماضي.

نتيجة التحقيقات الأولية للعقار

وكشفت التحقيقات الأولية التي أجرتها النيابة الإدارية بمطوبس، عن صدور قرار من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، في اليوم التالي للحادث، بإزالة الجزء الأمامي من العقار مع الإخلاء الكامل له، نظرًا لخطورة حالته الإنشائية.

معاينة ميدانية للعقار

وانتقل فريق من أعضاء النيابة، برئاسة مدير النيابة وبرفقة المختصين بالإدارة الهندسية، لإجراء معاينة ميدانية للعقار، وتبين أن المبنى مكون من دور أرضي وثلاثة أدوار علوية، وشهد انهيار أجزاء من شرفة الدور الثالث، فضلًا عن رصد شروخ بشرفة الدور الثاني وفواصل بالجدران في الدور الأول العلوي.

وأظهرت المعاينة عدم تنفيذ قرار الإزالة حتى تاريخه، مع استمرار غلق شارع بورسعيد بالحواجز الأمنية حفاظًا على سلامة المواطنين والمارة، وعقب انتهاء المعاينة، أمرت النيابة باستدعاء مدير الإدارة الهندسية المختص لتقديم الملف الكامل للعقار وإعداد تقرير فني شامل بنتيجة الفحص، فيما تتواصل التحقيقات لكشف ملابسات الواقعة وتحديد المسؤوليات.

