القبض على عامل وزوجته تهجما على مواطن ووالدته في ب

كشفت وزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعي تضمن تضرر أحد الأشخاص من قيام آخرين بالتهجم على مسكنه والتعدي عليه وأسرته ببني سويف.

تفاصيل التعدي على عامل ووالدته ببني سويف

بالفحص أمكن تحديد الظاهران بمقطع الفيديو (عامل ، ووالدته - مقيمان بدائرة مركز شرطة ناصر) وبسؤالهما قررا بتضررهما من (عامل ، وزوجته – مقيمان بذات الدائرة) لقيامهما بالتعدي عليهما وإلقاء الحجارة على منزلهما وإحداث إصابة شقيقة الشاكي بجروح وكدمات متفرقة لخلافات سابقة بينهم حول الجيرة ولهو الأطفال.

أمكن ضبط المشكو في حقهما، وبمواجهتهما اعترفا بإرتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

اقرأ أيضا:

محامي دونجا يكشف سبب حملة التشهير ضد لاعب الزمالك

"لعبة الموت".. كيف تحولت حجرة الأمومة إلى غرفة إعدام طفلين في العمرانية؟

"أبوس رجلك تستر عليا".. حكاية صاحب فرن قبّل قدم جاره ثم أحرقه في العياط