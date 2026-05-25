مصرع طفلة دهسا أسفل تروسيكل في كفر الشيخ

كتب : علاء عمران

01:40 م 25/05/2026

مصرع طفلة

كشفت الأجهزة الأمنية بمحافظة كفر الشيخ ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام قائد مركبة "تروسيكل" بالاصطدام بطفلة، ما تسبب في إصابتها التي أودت بحياتها.

بلاغ بوفاة طفلة

وبالفحص، تبين أنه بتاريخ 27 أبريل الماضي، تلقى مركز شرطة قلين بلاغا من إحدى المستشفيات باستقبال جثمان طفلة تبلغ من العمر 7 سنوات.

وبسؤال والدتها، أفادت بأن قائد مركبة "تروسيكل" بدون لوحات معدنية اصطدم بنجلتها، ما أدى إلى سقوطها داخل بيارة ماكينة ري، لتلقى مصرعها متأثرة بإصابتها.

ضبط السائق والمركبة

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط قائد التروسيكل، وتبين أنه سائق مقيم بدائرة مركز قلين، كما جرى التحفظ على المركبة المستخدمة في الواقعة.

وبمواجهة المتهم، أقر بارتكاب الحادث، مؤكدا أنه وقع دون قصد. واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة، فيما باشرت النيابة العامة التحقيقات.

كفر الشيخ قلين مصرع طفلة وزارة الداخلية

