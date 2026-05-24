"خناقة في المصرف".. ضبط نقاش وابن عمه تشاجرا على حدود أرض زراعية بكفر الشيخ

كتب : علاء عمران

03:00 م 24/05/2026

المتهمين

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى، تضمن حدوث مشاجرة بين شخصين داخل أحد المصارف المائية بمحافظة كفر الشيخ.

خناقة أولاد العم في المصرف

بالفحص تبين أنه بتاريخ 20 الجاري، تبلغ لمركز شرطة دسوق بحدوث مشاجرة بين طرف أول: (نقاش)، وطرف ثان: (نجل عمه "مصاب بسحجات")، مقيمين بدائرة المركز.

وكشفت التحريات أن المشاجرة نشبت بين الطرفين إثر خلافات عائلية بينهما حول ملكية حدود قطعة أرض زراعية، تطورت إلى مشادة كلامية وتشابك بالأيدي، تبادلا خلالها التعدى بالضرب على بعضهما البعض داخل المصرف المائي الظاهر في الفيديو، مما أدى إلى إصابة الطرف الثانى.

ضبط طرفي المشاجرة

عقب تقنين الإجراءات، تمكن رجال المباحث من ضبط طرفـى المشاجرة، وبمواجهتهما بمقطع الفيديو المتداول اعترفا بالواقعة، وتبادلا الإتهامات فيما بينهما حول المتسبب في إشعال الأزمة.

الإجراءات القانونية

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرير المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

الجنايات تأمر بضبط وإحضار جيهان الشماشرجي بتهمة السرقة بالإكراه
أجرأ إطلالات النجمات العرب على السجادة الحمراء في مهرجان كان 2026
إيمي طلعت زكريا تنشر صور جديدة من حفل زفاف نجل إدوارد
أفشة يودع الاتحاد السكندري : فترة قصيرة لكن هتفضل محفورة في قلبي
بسبب النفقة والحضانة.. تفاصيل نزاع طليقة بيومي فؤاد مع الفنان في محكمة
