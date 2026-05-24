كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى، تضمن حدوث مشاجرة بين شخصين داخل أحد المصارف المائية بمحافظة كفر الشيخ.

خناقة أولاد العم في المصرف

بالفحص تبين أنه بتاريخ 20 الجاري، تبلغ لمركز شرطة دسوق بحدوث مشاجرة بين طرف أول: (نقاش)، وطرف ثان: (نجل عمه "مصاب بسحجات")، مقيمين بدائرة المركز.

وكشفت التحريات أن المشاجرة نشبت بين الطرفين إثر خلافات عائلية بينهما حول ملكية حدود قطعة أرض زراعية، تطورت إلى مشادة كلامية وتشابك بالأيدي، تبادلا خلالها التعدى بالضرب على بعضهما البعض داخل المصرف المائي الظاهر في الفيديو، مما أدى إلى إصابة الطرف الثانى.

ضبط طرفي المشاجرة

عقب تقنين الإجراءات، تمكن رجال المباحث من ضبط طرفـى المشاجرة، وبمواجهتهما بمقطع الفيديو المتداول اعترفا بالواقعة، وتبادلا الإتهامات فيما بينهما حول المتسبب في إشعال الأزمة.

الإجراءات القانونية

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرير المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

