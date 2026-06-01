ضبط قائد سيارة اعتدى على آخر بسبب خلاف على أولوية المرور بالمنصورة

كتب : علاء عمران

06:30 م 01/06/2026

وزارة الداخلية

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر أحد المواطنين من قيام قائد سيارة ملاكي بالتعدي عليه بالسب والتلويح بإشارات خارجة، على خلفية خلافات بينهما حول أولوية المرور.

خلافات حول أولوية المرور

بالفحص، أمكن تحديد القائم على نشر الفيديو، وتبين أنه سائق مقيم بمحافظة الدقهلية، وبسؤاله قرر أنه بتاريخ 27 أبريل الماضي حدثت مشادة بينه وبين قائد سيارة أخرى بدائرة قسم شرطة أول المنصورة، بسبب خلاف على أولوية المرور أثناء السير بأحد الشوارع.

ضبط قائد السيارة المتهم

كما تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط السيارة وقائدها وقت ارتكاب الواقعة، وتبين أنه عامل له معلومات جنائية ومقيم بدائرة القسم. وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بسبب الخلافات المرورية ذاتها، فيما اتهم الشاكي بالتعدي عليه بالسب.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

