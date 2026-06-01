ضبط سيدة ونجلها لاتهامها بالنصب على مواطنين بكفر الشيخ

كتب : علاء عمران

01:18 م 01/06/2026

ضبط سيدة ارشيفية

كشفت الأجهزة الأمنية بمحافظة كفر الشيخ ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن شكوى أحد الأشخاص من تعرضه وآخرين لواقعة نصب من جانب سيدة ونجلها.

الأجهزة الأمنية توصلت إلى هوية الشاكي والمتهمين

وبالفحص، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية ناشر الفيديو، وتبين أنه تاجر مقيم بدائرة مركز شرطة سيدي سالم. وبسؤاله، أفاد بوجود معاملات مالية بينه وبين المشكو في حقهما، وهما ربة منزل ونجلها يقيمان بذات الدائرة، حيث سلمهما مبلغا ماليا بغرض توظيفه مقابل الحصول على أرباح شهرية.

وأوضح الشاكي أن المشكو في حقهما لم يلتزمان بسداد الأرباح المتفق عليها، مشيرا إلى صدور حكم قضائي لصالحه ضدهما على خلفية الواقعة.

ضبط المشكو في حقهما

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المشكو في حقهما، وتبين أنهما محكوم عليهما في عدد من القضايا الجنائية.

النيابة العامة تباشر التحقيقات

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، فيما باشرت النيابة العامة التحقيقات.

كفر الشيخ سيدي سالم وزارة الداخلية

