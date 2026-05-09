تشهد سوق السيارات المصرية خلال الفترة الحالية حالة من الحراك القوي مع اقتراب طرح عدد كبير من الطرازات الجديدة من علامات عالمية مختلفة، في مقدمتها سيارات كهربائية وهجينة وسيدان وكروس أوفر وبيك أب، وذلك ضمن خطة توسع واضحة من الوكلاء المحليين لتعزيز تواجدهم داخل السوق.

ومن المتوقع أن تنطلق هذه الطرازات والتي تتجاوز أعدادها 11 سيارة خلال الفترة المقبلة بالسوق المصري لأول مرة، وأبرزها طرازات لعلامات تويوتا وكاديلاك وبي واي دي وجيلي جالاكسي وهافال ولكزس .

أكثر من 10 سيارات تستعد للظهور الأول بمصر:



كاديلاك



تستعد علامة كاديلاك الفاخرة لإطلاق عملياتها رسميًا في السوق المصري يوم الأحد 10 مايو، وذلك تحت مظلة مجموعة المنصور للسيارات وبالتعاون مع جنرال موتورز، حيث من المتوقع أن تقدم العلامة مجموعة من الطرازات التي تجمع بين الفخامة والتكنولوجيا المتطورة.

لينك آند كو 03

يستعد الوكيل المحلي لعلامة لينك آند كو في مصر لطرح السيارة Lynk & Co 03 الجديدة كليًا خلال الفترة المقبلة لأول مرة محليًا، ضمن فئة السيدان المدمجة الرياضية.

تعتمد السيارة على محركات تربو، أبرزها محرك 1.5 لتر بقوة 181 حصانًا وعزم دوران 290 نيوتن متر، إلى جانب توفر نسخ أقوى بمحرك 2.0 لتر تربو تصل قوته إلى 254 حصانًا في الفئات الرياضية، مع ناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض من 7 سرعات.

بي واي دي Shark 6

يستعد الوكيل المحلي لعلامة BYD في مصر لطرح السيارة البيك أب الهجينة Shark 6 خلال الأسابيع المقبلة لأول مرة بالسوق المصري.

تعتمد السيارة على منظومة هجينة PHEV تجمع بين محرك بنزين 1.5 لتر تربو ومحركين كهربائيين، بقوة إجمالية تصل إلى 435 حصانًا مع نظام دفع كلي AWD، وتقدم تسارعًا من 0 إلى 100 كم/س خلال 5.7 ثانية تقريبًا، مع بطارية توفر مدى كهربائي يصل إلى 85 كم.

ستروين C5 آير كروس

يستعد الوكيل المحلي لعلامة ستروين في مصر للكشف عن الجيل الجديد كليًا من C5 Aircross يوم 16 من الشهر الجاري، ضمن فئة الكروس أوفر المدمجة.

تعتمد السيارة على خيارات متعددة من المحركات تشمل نسخة هايبرد سعة 1.2 لتر تربو بقوة 145 حصانًا، ونسخة Plug-in Hybrid بقوة 195 حصانًا، مع احتمالية طرح نسخة كهربائية بالكامل في بعض الأسواق.

جيلي جالاكسي EX5

يستعد الوكيل المحلي لعلامة جيلي في مصر لتدشين علامة جالاكسي يوم 14 مايو الجاري 2026، مع توقع طرح طراز EX5 الكهربائي خلال الفترة المقبلة.

تعتمد السيارة على محرك كهربائي بقوة 218 حصانًا وعزم دوران 320 نيوتن متر، مع نظام دفع أمامي وتسارع من 0 إلى 100 كم/س خلال 6.9 ثانية، وبطارية سعة 60.2 كيلوواط/ساعة توفر مدى قيادة يصل إلى 530 كم تقريبًا.

هافال جوليون ماكس

يستعد الوكيل المحلي لعلامة هافال في مصر للكشف رسميًا عن السيارة جوليون ماكس يوم 12 مايو الجاري، على هامش فعالية كبرى داخل السوق المحلي.

تعتمد السيارة على محرك بنزين 1.5 لتر تربو بقوة 174 حصانًا وعزم دوران 275 نيوتن متر، مع ناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض من 7 سرعات ونظام دفع أمامي.

لكزس

يستعد الوكيل المحلي لعلامة لكزس في مصر لإطلاق طرازات كهربائية جديدة رسميًا يوم 13 مايو الجاري، في خطوة تعكس دخول العلامة الفاخرة بقوة إلى قطاع السيارات الكهربائية.

وتشمل الطرازات المرتقبة لكزس RZ التي تعتمد على منظومة كهربائية بقوة تصل إلى 402 حصان ومدى يتجاوز 480 كم، إلى جانب لكزس ES الكهربائية بقوة تصل إلى 338 حصانًا وبطارية سعة 77 كيلوواط/ساعة بمدى يقارب 494 كم.

تويوتا

كما تستعد تويوتا إيجيبت لتقديم مجموعة من السيارات الكهربائية في السوق المصري خلال الفترة نفسها، من أبرزها طراز bZ4X الكهربائي الذي يعتمد على منظومة بقوة تصل إلى 204 حصان ومدى قيادة يصل إلى 516 كم في بعض الفئات.

إلى جانب طراز bZ3 السيدان الكهربائية بقوة تصل إلى 245 حصان ومدى يصل إلى 616 كم، وكذلك طراز bZ7 الذي يأتي بقوة 278 حصانًا ضمن فئة السيدان الكهربائية الأكبر حجمًا.

نيسان ماجنيت

يستعد الوكيل المحلي لعلامة نيسان في مصر لطرح السيارة نيسان ماجنيت الجديدة كليًا خلال الأسابيع المقبلة، ضمن خطة الشركة لتعزيز تواجدها في فئة الكروس أوفر المدمجة.

