إعلان

خلاف على سعر مشتريات بالقاهرة يتحول لفيديو متداول على السوشيال ميديا

كتب : مصراوي

08:07 م 30/05/2026

فيديو مشاجرة داخل محل بقالة في القاهرة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر صاحب محل من أحد الأشخاص يحمل جنسية إحدى الدول، متهمًا إياه بالتعدي عليه بالسب داخل محل تجاري بالقاهرة.

فيديو بقالة القاهرة

وبالفحص، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد القائم على النشر، وتبين أنه مالك محل بقالة ومقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس.

وبسؤاله، أفاد بتضرره من الشخص الظاهر في مقطع الفيديو، مؤكدًا أنه تعدى عليه بالسب أثناء شرائه بعض المستلزمات من المحل.

القبض على المتهم

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المشكو في حقه، وتبين أنه يحمل جنسية إحدى الدول ويقيم بدائرة القسم.

اعترافات داخل القسم

وبمواجهته، أقر بحدوث مشادة كلامية بينه وبين مالك المحل بسبب خلاف حول قيمة بعض السلع والمستلزمات، تطورت إلى تبادل الطرفين عبارات السب.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطرفين، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.

اقرأ أيضا:

محامي دونجا يكشف سبب حملة التشهير ضد لاعب الزمالك

"لعبة الموت".. كيف تحولت حجرة الأمومة إلى غرفة إعدام طفلين في العمرانية؟

"أبوس رجلك تستر عليا".. حكاية صاحب فرن قبّل قدم جاره ثم أحرقه في العياط

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

فيديو القاهة مشاجرة بقالة

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

طبيبة تحذر من تناول مشروبات شهيرة أثناء موجة الحر.. ماذا تفعل بجسمك؟
نصائح طبية

طبيبة تحذر من تناول مشروبات شهيرة أثناء موجة الحر.. ماذا تفعل بجسمك؟
موقف الأهلي من التعاقد مع فيستون ماييلي.. تفاصيل
رياضة محلية

موقف الأهلي من التعاقد مع فيستون ماييلي.. تفاصيل

بسبب زيادة النفقة.. زينة تخرج عن صمتها وتوجه رسالة غامضة:" منتهى الرخص"
زووم

بسبب زيادة النفقة.. زينة تخرج عن صمتها وتوجه رسالة غامضة:" منتهى الرخص"
حلا شيحة عن الراحل عامر منيب: "كان جميل وخلوق ومحترم"
زووم

حلا شيحة عن الراحل عامر منيب: "كان جميل وخلوق ومحترم"
ناتالي جريس تتحدث عن تجربتها مع فيلم The Mummy وتصفها بـ الحلم
أجنبي

ناتالي جريس تتحدث عن تجربتها مع فيلم The Mummy وتصفها بـ الحلم

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

لحظة بلحظة.. باريس سان جيرمان 1 -1 أرسنال.. ديمبلي يسجل التعادل