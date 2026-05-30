كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر صاحب محل من أحد الأشخاص يحمل جنسية إحدى الدول، متهمًا إياه بالتعدي عليه بالسب داخل محل تجاري بالقاهرة.

فيديو بقالة القاهرة

وبالفحص، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد القائم على النشر، وتبين أنه مالك محل بقالة ومقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس.

وبسؤاله، أفاد بتضرره من الشخص الظاهر في مقطع الفيديو، مؤكدًا أنه تعدى عليه بالسب أثناء شرائه بعض المستلزمات من المحل.

القبض على المتهم

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المشكو في حقه، وتبين أنه يحمل جنسية إحدى الدول ويقيم بدائرة القسم.

اعترافات داخل القسم

وبمواجهته، أقر بحدوث مشادة كلامية بينه وبين مالك المحل بسبب خلاف حول قيمة بعض السلع والمستلزمات، تطورت إلى تبادل الطرفين عبارات السب.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطرفين، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.

اقرأ أيضا:

محامي دونجا يكشف سبب حملة التشهير ضد لاعب الزمالك

"لعبة الموت".. كيف تحولت حجرة الأمومة إلى غرفة إعدام طفلين في العمرانية؟

"أبوس رجلك تستر عليا".. حكاية صاحب فرن قبّل قدم جاره ثم أحرقه في العياط