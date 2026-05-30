مزاح بين رعاة أغنام يتحول إلى معركة بالحجارة والعصي في الإسماعيلية

كتب : مصراوي

07:56 م 30/05/2026

الداخلية تكشف تفاصيل فيديو مشاجرة الإسماعيلية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر وقوع مشاجرة بين عدد من الأشخاص بمحافظة الإسماعيلية.

وبالفحص، تبين أن المشاجرة وقعت بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية بين طرف أول يضم 8 أشخاص، وطرف ثان يضم 9 أشخاص، وجميعهم عمال ومزارعون يعملون في رعي الأغنام، ومقيمون بدائرة مركز شرطة فاقوس بمحافظة الشرقية.

التحريات تكشف التفاصيل

وأوضحت التحريات أن سبب المشاجرة يعود إلى خلافات نشبت بينهم بسبب المزاح والتنمر المتبادل، قبل أن تتطور إلى تعدٍ بالضرب باستخدام العصي الخشبية والتراشق بالحجارة.

وأسفرت الواقعة عن إصابة أحد المارة، الذي تصادف وجوده بمكان المشاجرة، بجرح قطعي في فروة الرأس، وتم نقله إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج اللازم.

ضبط الطرفين

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط طرفي المشاجرة، كما تم ضبط العصي الخشبية المستخدمة في الاعتداء، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

