فيديو إنقاذ شخص حاول الانتحار من أعلى عقار بالإسكن

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن وقوف أحد الأشخاص أعلى سطح عقار بمحافظة الإسكندرية وتهديده بإيذاء نفسه.

فيديو محاولة انتحار في الإسكندرية

وبالفحص، تبين أنه بتاريخ 30 من الشهر الجاري، تلقى قسم شرطة ثان المنتزه بلاغًا يفيد بوقوف شخص أعلى سطح أحد العقارات وإبدائه رغبة في القفز.

تحرك عاجل من الشرطة

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية إلى محل البلاغ، حيث جرى التعامل مع الموقف واحتواء الحالة من خلال الحوار وتقديم النصح والإرشاد للشخص المعني.

إنقاذ ناجح

وتمكنت قوات الحماية المدنية من إنقاذه بأمان دون تعرضه لأي إصابات، فيما تبين ظهور علامات عدم اتزان عليه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات، كما يجري التنسيق مع الجهات المختصة لإيداعه إحدى المصحات النفسية لتلقي الرعاية والعلاج اللازمين.

وتعمل الدولة على تقديم الدعم للمرضى النفسيين من خلال أكثر من جهة خط ساخن لمساعدة من لديهم مشاكل نفسية أو رغبة في الانتحار، أبرزها الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية، بوزارة الصحة والسكان، لتلقي الاستفسارات النفسية والدعم النفسي، ومساندة الراغبين في الانتحار، من خلال رقم 08008880700، 0220816831، طول اليوم.

اقرأ أيضا:

محامي دونجا يكشف سبب حملة التشهير ضد لاعب الزمالك

"لعبة الموت".. كيف تحولت حجرة الأمومة إلى غرفة إعدام طفلين في العمرانية؟

"أبوس رجلك تستر عليا".. حكاية صاحب فرن قبّل قدم جاره ثم أحرقه في العياط