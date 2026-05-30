"هرمي نفسي".. استجابة سريعة تنقذ شخصًا من موقف خطير في الإسكندرية

كتب : مصراوي

08:02 م 30/05/2026

فيديو إنقاذ شخص حاول الانتحار من أعلى عقار بالإسكن

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن وقوف أحد الأشخاص أعلى سطح عقار بمحافظة الإسكندرية وتهديده بإيذاء نفسه.

وبالفحص، تبين أنه بتاريخ 30 من الشهر الجاري، تلقى قسم شرطة ثان المنتزه بلاغًا يفيد بوقوف شخص أعلى سطح أحد العقارات وإبدائه رغبة في القفز.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية إلى محل البلاغ، حيث جرى التعامل مع الموقف واحتواء الحالة من خلال الحوار وتقديم النصح والإرشاد للشخص المعني.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من إنقاذه بأمان دون تعرضه لأي إصابات، فيما تبين ظهور علامات عدم اتزان عليه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات، كما يجري التنسيق مع الجهات المختصة لإيداعه إحدى المصحات النفسية لتلقي الرعاية والعلاج اللازمين.

وتعمل الدولة على تقديم الدعم للمرضى النفسيين من خلال أكثر من جهة خط ساخن لمساعدة من لديهم مشاكل نفسية أو رغبة في الانتحار، أبرزها الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية، بوزارة الصحة والسكان، لتلقي الاستفسارات النفسية والدعم النفسي، ومساندة الراغبين في الانتحار، من خلال رقم 08008880700، 0220816831، طول اليوم.

لحظة بلحظة.. باريس سان جيرمان 1 -1 أرسنال.. ديمبلي يسجل التعادل