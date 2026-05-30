أكد ناجي فرج، خبير صناعة الذهب والمجوهرات، أن أسعار الذهب الحالية جيدة جدًا للشراء، موضحًا أن المعدن النفيس وصل إلى نقطة دعم قوية جدًا بعد أن انخفض أمس إلى 4380 جنيهًا لعيار 21.

وأضاف "فرج" خلال مداخلته الهاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الذهب استرد قوته بعد آمال فتح مضيق هرمز ليصل إلى 5475 جنيهًا، متوقعًا مزيدًا من الارتفاعات خلال الفترة القادمة.

عوامل الارتفاع ما زالت موجودة

أشار خبير صناعة الذهب إلى أن عوامل الارتفاع ما زالت موجودة، خاصة مع الموجة القوية من الشراء من البنوك المركزية التي اشترت في الربع الأول من هذا العام حوالي 240 طنًا من الذهب.

وتابع أن "الذهب مخزن قيمة جيد ومحترم على مدى العصور مش بس في الأيام دي، والبنوك العالمية زي ساكس وبنك يو بي إس بتتوقع وصول الذهب لـ5800 دولار".

وشدد ناجي فرج على أنه مع فك الأزمة وعودة سعر خام برنت لكسر الـ100 دولار أو عودته لـ70 دولارًا، فإن الذهب سيتخطى حاجز 5000 دولار بمنتهى السهولة، وفقًا للتوقعات العالمية.

وأكد خبير الذهب والمجوهرات أن عيار 21 وصل حاليًا إلى حوالي 6800 جنيهًا، مستبعدًا انخفاض الأسعار في الفترة المقبلة، وناصحًا الراغبين في الشراء بعدم الانتظار لأن الأسعار الحالية تعد فرصة جيدة.

