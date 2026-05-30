إعلان

ناجي فرج: الذهب سيرتفع بعد انخفاضه والأسعار الحالية جيدة جدًا للشراء

كتب : حسن مرسي

10:23 م 30/05/2026

سعر الذهب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أكد ناجي فرج، خبير صناعة الذهب والمجوهرات، أن أسعار الذهب الحالية جيدة جدًا للشراء، موضحًا أن المعدن النفيس وصل إلى نقطة دعم قوية جدًا بعد أن انخفض أمس إلى 4380 جنيهًا لعيار 21.

وأضاف "فرج" خلال مداخلته الهاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الذهب استرد قوته بعد آمال فتح مضيق هرمز ليصل إلى 5475 جنيهًا، متوقعًا مزيدًا من الارتفاعات خلال الفترة القادمة.

عوامل الارتفاع ما زالت موجودة

أشار خبير صناعة الذهب إلى أن عوامل الارتفاع ما زالت موجودة، خاصة مع الموجة القوية من الشراء من البنوك المركزية التي اشترت في الربع الأول من هذا العام حوالي 240 طنًا من الذهب.

وتابع أن "الذهب مخزن قيمة جيد ومحترم على مدى العصور مش بس في الأيام دي، والبنوك العالمية زي ساكس وبنك يو بي إس بتتوقع وصول الذهب لـ5800 دولار".

وشدد ناجي فرج على أنه مع فك الأزمة وعودة سعر خام برنت لكسر الـ100 دولار أو عودته لـ70 دولارًا، فإن الذهب سيتخطى حاجز 5000 دولار بمنتهى السهولة، وفقًا للتوقعات العالمية.

وأكد خبير الذهب والمجوهرات أن عيار 21 وصل حاليًا إلى حوالي 6800 جنيهًا، مستبعدًا انخفاض الأسعار في الفترة المقبلة، وناصحًا الراغبين في الشراء بعدم الانتظار لأن الأسعار الحالية تعد فرصة جيدة.

اقرأ أيضًا:

أستاذ علوم سياسية: تصريحات ترامب حول إيران "مغازلة" لأسواق الطاقة

هل سقوط إيران بداية إخضاع الشرق الأوسط؟.. توفيق عكاشة يرد

أستاذ علاقات دولية: ضربة عسكرية أمريكية وشيكة ضد طهران.. والتحالف الغربي يتفكك

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مضيق هرمز المعادن النفيسة أسعار الذهب ناجي فرج

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

"أنجح نجم في جيله".. مظهر شاهين يوجه رسالة لـ محمد رمضان
زووم

"أنجح نجم في جيله".. مظهر شاهين يوجه رسالة لـ محمد رمضان

لماذا يُمكن لبعضنا رؤية الأشباح فعلًا؟ العلم يُجيب
علاقات

لماذا يُمكن لبعضنا رؤية الأشباح فعلًا؟ العلم يُجيب
كيف استنزفت الحرب على إيران 59 مليار دولار من جيوب الأمريكيين؟
شئون عربية و دولية

كيف استنزفت الحرب على إيران 59 مليار دولار من جيوب الأمريكيين؟
بسبب زيادة النفقة.. زينة تخرج عن صمتها وتوجه رسالة غامضة:" منتهى الرخص"
زووم

بسبب زيادة النفقة.. زينة تخرج عن صمتها وتوجه رسالة غامضة:" منتهى الرخص"
الزمالك يفاوض قندوسي واللاعب يضع شرطين .. تفاصيل
رياضة محلية

الزمالك يفاوض قندوسي واللاعب يضع شرطين .. تفاصيل

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان